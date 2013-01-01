В Южно-Сахалинске вновь заработал «Чеховский сквер»

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, гости участвовали в поисковой программе «По страницам чеховских произведений». Они выполняли задания, спрятанные на территории сквера. Победители получили подарки, среди которых поездка в фаэтоне по скверу.

Экскурсия «Перекресток времени» теперь тоже проходит в запряженной лошадьми повозке, это позволяет лучше почувствовать дух чеховской эпохи. Весь вечер у музея работала ярмарка рукодельных изделий. Юные гости поиграли в напольную игру «Маршрутом Чехова».

40 верных поклонников «Чеховского сквера» не испугала холодная погода. Однако мероприятие все же пришлось завершить на час раньше из-за дождя.

Напоминаем, проект реализуется два раза в месяц, по четвергам, до сентября. Следующий «Чеховский сквер» состоится 13 июля с 16:00 до 19:00.