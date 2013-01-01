В Южно-Сахалинске вновь заработал «Чеховский сквер»
Первый «Чеховский сквер» прошел 29 июня на территории музея «Остров Сахалин».
Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, гости участвовали в поисковой программе «По страницам чеховских произведений». Они выполняли задания, спрятанные на территории сквера. Победители получили подарки, среди которых поездка в фаэтоне по скверу.
Экскурсия «Перекресток времени» теперь тоже проходит в запряженной лошадьми повозке, это позволяет лучше почувствовать дух чеховской эпохи. Весь вечер у музея работала ярмарка рукодельных изделий. Юные гости поиграли в напольную игру «Маршрутом Чехова».
40 верных поклонников «Чеховского сквера» не испугала холодная погода. Однако мероприятие все же пришлось завершить на час раньше из-за дождя.
Напоминаем, проект реализуется два раза в месяц, по четвергам, до сентября. Следующий «Чеховский сквер» состоится 13 июля с 16:00 до 19:00.
Фото музея книги«Остров Сахалин»
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