Сахалинцев и курильчан поздравляют с Днем окончания Второй мировой войны

С Днем окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов поздравляют губернатор Олег Кожемяко и спикер облдумы Владимир Ефремов.

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

Дорогие друзья!

2 сентября мы отмечаем День окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Безусловно, для нашего островного края эта дата имеет особое значение. Ведь по итогам событий тех лет Сахалинская область и была сформирована в современных границах.

Сегодня Сахалин и Курилы являются одним из наиболее динамично развивающихся регионов России. Мы успешно реализуем масштабные проекты в экономике, создаем новые производства и рабочие места. Строим жилье, благоустраиваем города и поселки. Область вновь стала местом притяжения людей. И это, пожалуй, лучшая благодарность ветеранам и тем, кого уже нет с нами, всем, кто внес значимый вклад в развитие островной земли.

Память о подвиге солдат-освободителей, тружениках тыла навеки останется в наших сердцах. Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим богатства региона, сделаем его еще более комфортным местом для жизни.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. С праздником, дорогие друзья!

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые жители Сахалинской области! Для сахалинцев и курильчан 2 сентября - дата исторический, этот день нам особенно важен. Ведь именно на Сахалине и Курилах разыгрывались последние, решающие сражения. Ни в одной из предшествующих операций Второй мировой войны японская армия, считавшаяся до этого одной из самых мощных в мире, не терпела такого поражения как здесь. За освобождение островов от милитаристов отдали жизнь более двух тысяч советских солдат. Поэтому сегодня наша задача – сохранить память о подвиге старшего поколения, привить молодежи такую же безграничную любовь и преданность Отечеству, защитить историческую правду. Мы выражаем глубокое уважение всем, кто освобождал наши острова, кто защитил их ценой своей жизни. Помним тех, кто сражался за Победу, кто не вернулся с войны, кого, к сожалению, уже нет с нами. Слава и вечная память героям! Поздравляею всех жителей островного региона, ветеранов и тружеников тыла с 72-й годовщиной освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Желаю вам мира, добра, здоровья, счастья и благополучия! С праздником, дорогие земляки!