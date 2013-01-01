Сахалинцев и курильчан поздравляют с Днем шахтера

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравляет островитян с профессиональным праздником - Днем шахтера.

Уважаемые работники и ветераны угледобывающего комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем шахтера! Отрасль, которой вы посвятили жизнь, сыграла важнейшую роль в истории Сахалинской области. Именно уголь был первым ресурсом, который стали добывать здесь промышленным способом. Вблизи месторождений создавались населенные пункты, дорожная инфраструктура, обустраивались морские порты.

И сегодня нам необходимо сделать эти исконно горняцкие города и поселки красивыми, благоустроенными и комфортными для жизни. А начинать нужно с модернизации угледобывающих предприятий. Перед ними появляются новые возможности, которые связаны с освоением более безопасных открытых способов добычи. За этим - будущее предприятий, а значит, и мест, где живут и работают шахтеры.

Хочу искренне поблагодарить старшее поколение горняков за тот фундамент, который был заложен в отрасли. За те кадры, которые вырастили, за переданный новому поколению шахтеров бесценный опыт.

И сегодня, благодаря высокому профессионализму, самоотдаче и трудолюбию работников угольного комплекса растет добыча твердого топлива, осваиваются новые месторождения, успешно реализуются крупные инвестиционные проекты. Убежден, что у отрасли отличные перспективы. И мы сделаем все возможное для ее поддержки и развития.

Искренне желаю вам и вашим семьям благополучия, стабильности и новых профессиональных достижений! С праздником, дорогие друзья! С днем шахтера!