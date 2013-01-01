Первое с перчиком

А вы знаете, что суп можно приготовить всего из трех ингредиентов? И времени для этого надо немного

Не все мужчины любят проводить у плиты долгое время. И тем не менее иногда готовить приходится. Сегодняшний герой нашей рубрики расскажет, как приготовить два блюда – первое и второе –с минимумом ингредиентов и буквально за полчаса. Простота приготовления зашкаливает – справится даже ребенок. – Готовить мне приходится нечасто, – говорит южносахалинец Алексей Охрименко. – В основном на природе. Но тогда коронное блюдо – это макароны с тушенкой. Сегодня же я расскажу, как сварить рыбный суп всего из трех ингредиентов и потушить макароны с сосисками с минимумом испачканной посуды.

Итак, для супа нам понадобятся всего лишь картошка, морковка и две банки рыбных консервов – горбуша или сайра – кто что больше любит. Конечно, при желании можно добавить в суп рис. А вот лук, который является практически обязательным ингредиентом первых блюд, Алексей советует всыпать в суп уже после приготовления – свежим и мелко нарубленным, вместе с имеющейся под рукой зеленью. Может быть, есть еще какой-то секрет? – Да, – отвечает Алексей. – Побольше перца!

Берем кастрюлю, режем кубиками картофель и морковь, наливаем в емкость воду, закидываем овощи. Конечно, воды должно быть не очень много: особого навара в супе не будет, рыба – это вам не говяжья косточка. Ставим на плиту, ждем, пока сварятся овощи. В это время включаем мультиварку на режим «жарка», закидываем в нее добрый кусок сливочного масла (можно использовать и растительное), режем сосиски и начинаем их обжаривать при открытой крышке. Минут за пять-десять они приготовятся. После высыпаем в мультиварку сухие макароны и наливаем воду. Лучше использовать уже нагретую жидкость. Вот здесь важно правильно рассчитать количество воды: недольете – макароны будут недоваренными, перельете – раскисшими. Поэтому уровень воды должен быть ровно на палец выше сухих изделий. Готовим в режиме «тушение» еще 10–15 минут. Не забудем посолить и поперчить – и блюдо готово. За то время, пока у нас готовились макароны с сосисками, поспели и наши овощи для супа. Вскрываем две банки горбуши или сайры, кладем их в суп, перемешиваем. Первое тоже готово. Приятного аппетита! И не забывайте, что подобный кухонный минимализм всегда выручит вас после тяжелого трудового дня.

Ингредиенты для макарон с сосисками 1. Сосиски …................................................. 7 шт. 2. Макароны .............................................… 450 г 3. Сливочное или растительное масло ..............................................….........по вкусу