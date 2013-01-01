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27 августа 00:00 / Социум / здоровье  

Шалость сердца

Боли в области сердца не всегда свидетельствуют о заболевании, но на них стоит обратить внимание

Типичное отражение

Здоровое сердце – обязательное условие долгой и полноценной жизни. Боли в области важнейшего жизненного органа как минимум требуют внимательного отношения к себе. При их возникновении у человека появляются настороженность и тревожность. Это похоже на состояние, которое описал поэт: «Стал я сердце чувствовать свое…» Однако всегда ли боли свидетельствуют о проблемах именно с сердцем и как отличить их от других?

– Обычно за сердечные боли принимается любой дискомфорт в левой половине груди, независимо от характера и интенсивности, – объясняет врач-терапевт Ольга Катаева. – Но типичное расположение сердечных болей – это область за грудиной и слева от нее до середины подмышки. Особенности распространения сердечных болей заключаются в появлении отраженных болей (слева в лопатке и под ней, в руке). Иногда отражение изолировано – например, попутно с сердцем болят 4-й и 5-й пальцы левой кисти, челюсть с левой стороны. Редко боль отдает в правую руку или левое плечо.

По словам доктора, на первом этапе диагностики важно, как описывает свои страдания сам пациент. Именно подробная характеристика боли позволяет врачу сориентироваться и свести к необходимому минимуму дополнительные методы обследования. При возникновении болей в области сердца для оказания правильной первой медицинской помощи крайне важно определить причину. Самая опасная патология, приводящая к дискомфорту в области грудной клетки, связана с нарушением работы сердечно-сосудистой системы.

Для определения настоящих сердечных болей достаточно выполнить несколько простых манипуляций, которые с большой степенью вероятности укажут на то, связан ли дискомфорт с заболеванием сердца.

Считаем ЧСС

Как советует врач, первое, что необходимо сделать, – понять, существует ли зависимость болевых ощущений от положения тела, усиливается ли она при наклонах туловища, подъемах рук или глубоком вдохе. Если это так, то, скорее всего, причина заключается в заболевании костно-мышечной системы (остеохондроз, межреберная невралгия и др.).

– Косвенно даже характер боли может с немалой долей вероятности сказать о причине, – говорит терапевт. – При сердечной патологии она чаще давящая, нередко сопровождающаяся затрудненным дыханием. Если неприятные ощущения за грудиной усиливаются во время физической нагрузки, то почти со стопроцентной уверенностью можно вести речь о стенокардии напряжения (дефицит обогащения кровью сердечной мышцы при нагрузке).

В случае возникновения вышеописанных клинических проявлений важно как можно скорее прекратить все физические нагрузки. Необходимо занять лежачее или полусидячее положение. Следующим шагом является подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС) по пульсу и приблизительное определение артериального давления (АД). В случае невозможности прощупать пульс на запястье и наличия головокружения или тошноты стоит заподозрить у себя пониженное артериальное давление. В этом случае крайне важно, помимо лежачего положения, поднять ноги выше уровня головы. Для этого можно положить под них любой предмет.

Не сердце, а хондроз

По словам доктора Катаевой, при расспросе пациента учитываются условия возникновения болей (в нагрузке или после, в покое, в ночные или дневные часы), характер ощущений (колет, сжимает, ноет, режет, давит), продолжительность болей (постоянно или периодически), а также – после чего они прекращаются.

Для правильного оказания первой помощи важно знать признаки истинно сердечных болей. Потому как иногда кажется, что болит сердце, а на самом деле это может быть патология органов пищеварения – изжога, некоторые заболевания пищевода, болезни желудка, поджелудочной железы и желчного пузыря. Кроме того, дискомфорт в области сердца могут вызвать заболевания органов дыхания – плевриты, пневмонии, пневмоторакс, тяжелые формы бронхиальной астмы, туберкулез, а также остеохондроз шейного или грудного отдела позвоночника и заболевания нервной системы.

Истинный характер

Чем напряженнее становится ритм современной жизни, тем большее число пациентов предъявляет жалобы на болевые ощущения в области сердца.

– При этом никаких органических изменений в органе или питающих его сосудах у таких пациентов нет или они незначительны, – поясняет Ольга Федоровна. – Существует лишь высокая степень невротизации. Это – депрессия, тревожно-мнительное расстройство.

Неудовлетворенность собой и окружающим миром, не выходящая наружу в поведенческих особенностях, прорывается у человека в виде болей в области сердца. При этом пациентов преследует множество неприятных ощущений – давление на сердце, замирание его при вздохе, ноющие боли и тревога за свое здоровье.

Часто зацикливание на несуществующей кардиальной патологии заставляет человека многократно обследоваться, менять специалистов и клиники, значительно отравляя самому себе жизнь. В то же самое время опытный психотерапевт мог бы решить проблему в короткие сроки.

И все же, что следует делать при болях в сердце?

По совету врача, при подозрении на неполадки лучше переоценить риски и незамедлительно обратиться к терапевту или кардиологу. При необходимости доктор назначит флюорографию органов грудной клетки, ЭКГ, ЭХО-кардиоскопию. Такая тактика позволит вовремя среагировать на настоящую болезнь сердца или в короткие сроки удостовериться в ее отсутствии. К тому же под кардиальные патологии часто маскируются другие серьезные и не очень заболевания, которые также желательно диагностировать и лечить своевременно.

Теги  Здоровье
Автор текста: Татьяна Егорова

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