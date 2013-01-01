Шалость сердца

Боли в области сердца не всегда свидетельствуют о заболевании, но на них стоит обратить внимание

Типичное отражение

Здоровое сердце – обязательное условие долгой и полноценной жизни. Боли в области важнейшего жизненного органа как минимум требуют внимательного отношения к себе. При их возникновении у человека появляются настороженность и тревожность. Это похоже на состояние, которое описал поэт: «Стал я сердце чувствовать свое…» Однако всегда ли боли свидетельствуют о проблемах именно с сердцем и как отличить их от других? – Обычно за сердечные боли принимается любой дискомфорт в левой половине груди, независимо от характера и интенсивности, – объясняет врач-терапевт Ольга Катаева. – Но типичное расположение сердечных болей – это область за грудиной и слева от нее до середины подмышки. Особенности распространения сердечных болей заключаются в появлении отраженных болей (слева в лопатке и под ней, в руке). Иногда отражение изолировано – например, попутно с сердцем болят 4-й и 5-й пальцы левой кисти, челюсть с левой стороны. Редко боль отдает в правую руку или левое плечо. По словам доктора, на первом этапе диагностики важно, как описывает свои страдания сам пациент. Именно подробная характеристика боли позволяет врачу сориентироваться и свести к необходимому минимуму дополнительные методы обследования. При возникновении болей в области сердца для оказания правильной первой медицинской помощи крайне важно определить причину. Самая опасная патология, приводящая к дискомфорту в области грудной клетки, связана с нарушением работы сердечно-сосудистой системы. Для определения настоящих сердечных болей достаточно выполнить несколько простых манипуляций, которые с большой степенью вероятности укажут на то, связан ли дискомфорт с заболеванием сердца.

Считаем ЧСС

Как советует врач, первое, что необходимо сделать, – понять, существует ли зависимость болевых ощущений от положения тела, усиливается ли она при наклонах туловища, подъемах рук или глубоком вдохе. Если это так, то, скорее всего, причина заключается в заболевании костно-мышечной системы (остеохондроз, межреберная невралгия и др.). – Косвенно даже характер боли может с немалой долей вероятности сказать о причине, – говорит терапевт. – При сердечной патологии она чаще давящая, нередко сопровождающаяся затрудненным дыханием. Если неприятные ощущения за грудиной усиливаются во время физической нагрузки, то почти со стопроцентной уверенностью можно вести речь о стенокардии напряжения (дефицит обогащения кровью сердечной мышцы при нагрузке). В случае возникновения вышеописанных клинических проявлений важно как можно скорее прекратить все физические нагрузки. Необходимо занять лежачее или полусидячее положение. Следующим шагом является подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС) по пульсу и приблизительное определение артериального давления (АД). В случае невозможности прощупать пульс на запястье и наличия головокружения или тошноты стоит заподозрить у себя пониженное артериальное давление. В этом случае крайне важно, помимо лежачего положения, поднять ноги выше уровня головы. Для этого можно положить под них любой предмет.

Не сердце, а хондроз

По словам доктора Катаевой, при расспросе пациента учитываются условия возникновения болей (в нагрузке или после, в покое, в ночные или дневные часы), характер ощущений (колет, сжимает, ноет, режет, давит), продолжительность болей (постоянно или периодически), а также – после чего они прекращаются. Для правильного оказания первой помощи важно знать признаки истинно сердечных болей. Потому как иногда кажется, что болит сердце, а на самом деле это может быть патология органов пищеварения – изжога, некоторые заболевания пищевода, болезни желудка, поджелудочной железы и желчного пузыря. Кроме того, дискомфорт в области сердца могут вызвать заболевания органов дыхания – плевриты, пневмонии, пневмоторакс, тяжелые формы бронхиальной астмы, туберкулез, а также остеохондроз шейного или грудного отдела позвоночника и заболевания нервной системы.

Истинный характер