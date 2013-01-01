ИТОГИ НЕДЕЛИ. Центр внимания. Выпуск 26 августа

Председатель правительства РФ на Сахалине

Главное событие недели - это визит российского премьера. Дмитрий Медведев на Сахалине подписал документ о создании территории опережающего развития «Южные Курилы». Были приняты и другие важные для региона решения.

Сейсмоусиление дома

На Сахалине возводят дом, способный устоять при землетрясении в 9 баллов. Такая интенсивность подземных толчков может разрушить здания до основания и унести не один десяток жизней. Но сейсмоусточивые строения должны пережить катастрофу.

Пожар в «Сахалинском Артеке»

В «Сахалинском Артеке» сгорела палатка, в которой жили дети. Возгорание произошло в прошлое воскресенье после отбоя. В палатке находились девять мальчиков и вожатый. Они сразу же из нее выбежали. Никто не пострадал.

Подробности происшествия на Курилах

На теле 20-летнего военнослужащего из Забайкалья нашли следы насилия. Родственники Ивана Козлова уверены, парня истязали, а затем инсценировали самоубийство. Напомню, солдата нашли повешенным в начале августа на территории военной части на Итурупе.

Помощь неравнодушных

Дальнобойщик из Смоленска оказался на Сахалине без денег и со сломанной фурой. Он не был дома уже 7 месяцев. Все это время колесил по России с различными грузами. Деньги за свою работу почти не получал. Помочь ему решили неравнодушные островитяне. Правда, уехать мужчина пока не может.

Разбой в Тымовском

В Тымовском полицейские раскрыли разбойное нападение на магазин, которое совершил 46-летний местный житель. Неоднократно судимый мужчина зашел за спиртным, однако получил отказ.

Происшествие на трассе

А вот герою следующего видеоролика видимо удалось с утра приобрести спиртное, употребить его, а затем сесть за руль. «По синей волне» он разъезжал на анивской трассе: опасно обгонял и подрезал других участников движения. На требования полицейских остановиться - не реагировал.

Лечение лишая

На Сахалине участились случаи заболеваемости стригущим лишаем. Чаще всего страдают дети. В кожвендиспансере ежемесячно проходят лечение порядка 20 юных островитян.

День государственного флага России

На Сахалине отметили День государственного флага России. Самой крупной площадкой праздника стал городской парк имени Гагарина.

Награждение танкистов

Победителям танкового биатлона вручили сертификаты на получение арендных квартир в Южно-Сахалинске. Торжественная церемония прошла в войсковой части в Хомутово.

«Навигационный фасад»

В Дальнем теперь заблудиться невозможно. Первую Московскую улицу украсили символикой, соответствующей названию. На фасаде дома №9 появились изображения Спасской башни, Собора Василия Блаженного и других узнаваемых архитектурных элементов столицы.

Семья года

Многодетная семья из Холмска заняла призовое место в федеральном конкурсе «Семья года». Отбор шел из сотен кандидатов, но Вячеслав Потехин и его близкие сумели поразить жюри своими творческими талантами.

Виртуальный квест

Третьего сентября начинается уникальный квест по Южно-Сахалинску. Виртуальная игра - это и путеводитель по родному городу, и возможность, окунувшись в историю, получить солидный денежный приз. Самый удачливый краевед получит 135 тысяч рублей.