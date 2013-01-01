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08:00 / Общество / День знаний / поздравления  

Сахалинцев поздравляют с Днем знаний

Сахалинцев и курильчан поздравляют с Днем знаний губернатор Олег Кожемяко и министр образования области Наталья Мурашова.

Дорогие учащиеся, студенты! Уважаемые педагоги!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года! Образование – тот надежный фундамент, на котором строится благополучие страны. Поэтому так важно, чтобы юные сахалинцы и курильчане могли получить глубокие знания, реализовать свои таланты, подружиться со спортом, стать настоящими патриотами Сахалинской области и России.

Поддержке и совершенствованию системы образования региональные власти уделяют самое пристальное внимание. В этом году серьезно обновлен фонд школьных учебников, приобретено специализированное учебное оборудование для детей-инвалидов. Бесплатное питание станут получать еще больше учащихся.

Мы приступили к строительству школ. В Долинске уже идет возведение нового здания учебного заведения. На очереди - строительство школы-детского сада в селе Тунгор, школ в Корсакове, Южно-Сахалинске. Всего в течение пяти лет в Сахалинской области появятся 15 новых общеобразовательных учреждений.

Для нас важно обеспечить высокое качество подготовки выпускников системы профессионального образования. С этой целью была обновлена материально-техническая база образовательных учреждений, ведется строительство нового общежития Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса в Холмске. Кроме того, мы планируем создать четыре специализированных центра компетенций, аккредитованных по международным стандартам. Они охватят такие направления, как строительные технологии, сварочное дело, сельскохозяйственное производство, сервис и гостеприимство.

Убежден, что, благодаря поддержке жителей Сахалинской области, вашему активному участию в реализации намеченных планов, у нас все получится.

Искренне желаю всем успешного учебного года, крепкого здоровья и новых побед! С Днем знаний!

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Дорогие ребята, учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учится и учит. Для педагогов это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими повзрослевшими и новыми воспитанниками. Для ребят – перспектива успехов и открытий, обретения самого ценного, что есть в жизни, - знаний. Ведь именно знания позволяют человеку стать полноценным членом общества, найти свое место в жизни, обеспечить благосостояние семьи, принести пользу своему региону и стране.

Уверена, с особым нетерпением Дня знаний ждут первоклассники, которых в этом году у нас больше, чем в предыдущем, - свыше 6 тысяч человек. Каждого из них в этот день ждет приятный сюрприз…

Искренне поздравляю первокурсников. Ребята, вы сделали очень большой шаг во взрослую жизнь, заложив фундамент своего будущего. Ваш успех будет зависеть прежде всего от вашего желания учиться и развиваться. Преподаватели дадут вам ключи от всех дверей, помогут приобрести знания и навыки, но достигнуть заметных результатов очень сложно без упорного труда, постоянной работы над собой, умения ставить цели и добиваться их. Пройти по непростой стезе знаний школьникам и студентам поможет многотысячная армия учителей - тех, кто ежедневным кропотливым трудом создает будущее нашего региона и страны.

Желаю островным педагогам профессиональных успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой основой для нового поколения жителей нашей островной области! А всем школьникам и студентам желаю настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году! Убеждена, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными людьми, патриотами своего родного края.

И снова в позолоте тополя,

А школа - как корабль у причала,

Где ждут учеников учителя,

Чтоб новой жизни положить начало.

С Днём знаний вас! Отличного настроения в новом учебном году, интересной и плодотворной работы, творческих успехов.

Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова

Теги  День знаний Поздравления

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Просьбы сахалинцев передадут президенту России

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Ded

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