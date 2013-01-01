Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Экология ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин! Ровесники области
Актуальные темы Кинофестиваль «Край света» / Дело Хорошавина / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
25 августа 21:26 / Центр внимания  

Центр внимания. Выпуск 25 августа

В этом выпуске: каждый показ - изумление для зрителей, проверка на дорогах. юбилей угольной отрасли, Майкл Джексон и Астор Пьяццолла и другие новости.

Loading the player...

Кинофестиваль «Край света»

В эти минуты в центре островной столицы дан старт главному событию в культурной жизни региона. Седьмой сахалинский кинофестиваль «Край света» начал свою работу.

Карта убитых дорог

Дороги юга Сахалина признаны качественными. К их ремонту есть ряд небольших замечаний, но в целом они лучше, чем в ряде регионов России. Например, в Самарской области. Об этом рассказал эксперт дорожной инспекции общероссийского народного фронта из Москвы Дмитрий Цопов.

С Днем шахтера!

Плюс 7 миллионов тонн. Такой прирост показала угольная промышленность Сахалинской области за прошлый год. Ее озвучил первый заместитель губернатора области на награждении лучших работников горного дела. В этом году отрасль отмечает сразу два серьезных юбилея.

Встреча с героем соцтруда

В честь приближающегося праздника с ветеранами угольной промышленности встретился заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков. Один из них - герой социалистического труда Михаил Смоленцев - прилетел на Сахалин по приглашению островных властей из Ивановской области.

Соглашение о сотрудничестве

Сахалин и Санкт-Петербург заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве. Документ подписали главы двух регионов Олег Кожемяко и Георгий Полтавченко. Взаимодействие будет расширено - от кооперации в промышленности до обменов в сфере культуры. Так, специалисты из северной столицы готовы поделиться опытом в вопросе обеспечения жителей качественной питьевой водой.

Мастера аранжировки

Приготовила питерская делегация и музыкальный подарок островитянам. На Сахалине единственный концерт дал коллектив «Эссе-квинтет» - виртуозный и самый молодой титулованный ансамбль северной столицы. В составе - пять блистательных музыкантов-народников. Но репертуар - выходит за рамки традиционных фольклорных мелодий. Мария Рябова о том, что такое кроссовер и как его слушать.

Фильмы военных лет

Познакомиться с историей сражений на дальневосточных рубежах через кино смогли юные сахалинцы, пришедшие в городской парк Южно-Сахалинска. Для всех желающих здесь организовали показ советского фильма «Приказ: огонь не открывать». Он повествует о событиях мая 1945 года: в европейской части война уже окончена, но на границе с Японией неспокойно. Присоединились к просмотру десятки человек.

Студенты из Тымовского едут в Японию

Из Тымовского - в Токио. Делегация студентов и преподавателей Сахалинского политехнического центра №2 летит в Японию изучать тонкости ландшафтного дизайна. Поездка состоялась по поручению губернатора Олега Кожемяко, который отметил работы тымовчан на областном чемпионате «Ворлд Скилз» и предложил Министерству образования организовать ребятам стажировку у японских мастеров.

Конкурс среди доярок

Конкурс в коровнике. Представители крупных совхозов области выяснили, у кого самые профессиональные доярки. В соревнованиях поучаствовали 8 женщин, которые знают о коровах и производстве молока почти всё.

Мотопутешествие Минск-Курилы

Доехала до мыса Край Света и попала на одноименный фестиваль. Белорусская мотопутешественница преодолела 11 тысяч километров на двухколесном транспорте, чтобы посетить Курилы. Подготовка заняла у девушки 7 месяцев. Из родного Минска байкер на своём железном коне Генри - так она называет напарника - выдвинулась 28 июля. Менее чем за месяц добралась до цели.

Фестиваль «Вместе мы сможем»

Эта игра с мячом намного старше футбола и тенниса. В Южно-Сахалинске состоялись соревнования по бочче - дисциплине, которая только набирает популярность на Сахалине. Требования к физическим возможностям в бочче минимальны, поэтому она популярна у инвалидов и даже включена в программу Паралимпийских игр.

Сообщить об ошибке

Комментарии


Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

25 августа / Общество / Культура

Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

17 августа / Общество

Права человека

Афиша
25 августа
Край света 2017
Октябрь
Комсомолец
Чехов-центр

Расписание фестиваля «Край света»
31 августа
Фотовыставка Игоря Самарина
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Известный островной краевед и фотограф посвятил экспозицию Году экологии
7 сентября
Оркестр Минобороны РФ и Мари Карне
Октябрь

Они дадут единственный концерт в Южно-Сахалинске

Спецпроекты

25 августа / Просто жизнь: авторская колонка

Любимая Чита

По какой причине некоторые супруги дают прозвища своей второй половинке? Этот вопрос требует серьезного изучения

24 августа / Человек года

Леди директор

Екатерина Гераськина – директор МБОУ СОШ с. Победино. Смирныховский район

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Услуги / Предложения / № 1531
Защита Заёмщика от коллекторов в т. ч. и в суде.
Услуги / Предложения / № 1530
НОВАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ И КРЕДИТОВ!
Для бизнеса / Оборудование / № 1529
1000000 руб.
Электростанции - продажа, запчасти, ремонт.
Для бизнеса / Сотрудничество / № 1528
32000000 руб.
Продам бизнес: Такси + парк машин. До 1000.000 руб прибыли в мес.
Услуги / Предложения / № 1527
Производим и устанавливаем быстровозводимые ангары
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1526
7500 руб.
НА КРАЮ САХАЛИНА / 9 сентября 2017
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1525
3000 руб.
ХРЕБЕТ ЖДАНКО / 3 октября 2017
Электроника / Игры, приставки и программы / № 1524
Ретро приставки. Аксессуары к ним. ТЦ РАЙ
Услуги / Предложения / № 1523
Восстановление волос, полировка, выпрямление
Услуги / Предложения / № 1522
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ МИКРОЗАЙМОВ.

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

На Сахалине в рамках круглого стола обсудили общественный контроль над выборами

Если от яблочников выдвигаются не совсем грамотные кандидаты на начальном уровне, какой уровень работы ждать от них дальше. Это постоянные ошибки и в итоге фина...
читать дальше

Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

А как вы, Пётр, планируете закрыть летний сезон?

Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

Верите ли вы в фатум, Петр Петрович? Кто-то накосорезил с орфографией в книге судеб, а человек прокашляться не может в неосознанке что за напасть?!

Читать все комментарии

Популярное в блогах

14:51 / ГРЭС / тариф / ТЭЦ / Электричество
БЛЕСК И НИЩЕТА МОНОПОЛИСТА Шестая часть
28 августа 14:12 / Сахалин 1
Диагноз сахалинскому обществу - устойчивое состояние депрессии.
21 августа 11:28 / водка / льготы / сельское хозяйство / шахты 3
БЛЕСК И НИЩЕТА МОНОПОЛИСТА Пятая часть

Популярное

25 августа 17:47 / Общество / погода / лето
Лето на Сахалине закончится циклоном
27 августа 11:51 / Общество / паспорт / Госдума
Россия раздаст паспорта родившимся в СССР
28 августа 16:43 / Происшествия / полиция / ГИБДД
Только стрельба остановила сахалинского угонщика
26 августа 16:40 / Общество / фестиваль / музыка
Ливню не удалось испортить первый день «Крыльев Сахалина»
23 августа 15:36 / Происшествия / следком / преступления
На Сахалине будут судить 27-летнего педофила
26 августа 21:40 / Общество / День шахтера / праздник
День шахтера широко отметили в невельском селе Горнозаводск
25 августа 16:33 / Общество / Кинофестиваль «Край света» / актеры   35
Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

Тэги

Кинофестиваль «Край света» Праздник Кино Следком Концерты Полиция Дети Дороги Фестиваль Благоустройство

Персоны

Опросы

Любимое место в Южно-Сахалинске?
  310 (27%)
  171 (15%)
  161 (14%)
  47 (4%)
  31 (3%)
  121 (11%)
  124 (11%)
  175 (15%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! Экология Ровесники области RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение
 Согласие на обработку персональных данных

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru