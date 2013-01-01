Кинофестиваль «Край света»

В эти минуты в центре островной столицы дан старт главному событию в культурной жизни региона. Седьмой сахалинский кинофестиваль «Край света» начал свою работу.

Карта убитых дорог

Дороги юга Сахалина признаны качественными. К их ремонту есть ряд небольших замечаний, но в целом они лучше, чем в ряде регионов России. Например, в Самарской области. Об этом рассказал эксперт дорожной инспекции общероссийского народного фронта из Москвы Дмитрий Цопов.

С Днем шахтера!

Плюс 7 миллионов тонн. Такой прирост показала угольная промышленность Сахалинской области за прошлый год. Ее озвучил первый заместитель губернатора области на награждении лучших работников горного дела. В этом году отрасль отмечает сразу два серьезных юбилея.

Встреча с героем соцтруда

В честь приближающегося праздника с ветеранами угольной промышленности встретился заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков. Один из них - герой социалистического труда Михаил Смоленцев - прилетел на Сахалин по приглашению островных властей из Ивановской области.

Соглашение о сотрудничестве

Сахалин и Санкт-Петербург заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве. Документ подписали главы двух регионов Олег Кожемяко и Георгий Полтавченко. Взаимодействие будет расширено - от кооперации в промышленности до обменов в сфере культуры. Так, специалисты из северной столицы готовы поделиться опытом в вопросе обеспечения жителей качественной питьевой водой.

Мастера аранжировки

Приготовила питерская делегация и музыкальный подарок островитянам. На Сахалине единственный концерт дал коллектив «Эссе-квинтет» - виртуозный и самый молодой титулованный ансамбль северной столицы. В составе - пять блистательных музыкантов-народников. Но репертуар - выходит за рамки традиционных фольклорных мелодий. Мария Рябова о том, что такое кроссовер и как его слушать.

Фильмы военных лет

Познакомиться с историей сражений на дальневосточных рубежах через кино смогли юные сахалинцы, пришедшие в городской парк Южно-Сахалинска. Для всех желающих здесь организовали показ советского фильма «Приказ: огонь не открывать». Он повествует о событиях мая 1945 года: в европейской части война уже окончена, но на границе с Японией неспокойно. Присоединились к просмотру десятки человек.

Студенты из Тымовского едут в Японию

Из Тымовского - в Токио. Делегация студентов и преподавателей Сахалинского политехнического центра №2 летит в Японию изучать тонкости ландшафтного дизайна. Поездка состоялась по поручению губернатора Олега Кожемяко, который отметил работы тымовчан на областном чемпионате «Ворлд Скилз» и предложил Министерству образования организовать ребятам стажировку у японских мастеров.

Конкурс среди доярок

Конкурс в коровнике. Представители крупных совхозов области выяснили, у кого самые профессиональные доярки. В соревнованиях поучаствовали 8 женщин, которые знают о коровах и производстве молока почти всё.

Мотопутешествие Минск-Курилы

Доехала до мыса Край Света и попала на одноименный фестиваль. Белорусская мотопутешественница преодолела 11 тысяч километров на двухколесном транспорте, чтобы посетить Курилы. Подготовка заняла у девушки 7 месяцев. Из родного Минска байкер на своём железном коне Генри - так она называет напарника - выдвинулась 28 июля. Менее чем за месяц добралась до цели.

Фестиваль «Вместе мы сможем»

Эта игра с мячом намного старше футбола и тенниса. В Южно-Сахалинске состоялись соревнования по бочче - дисциплине, которая только набирает популярность на Сахалине. Требования к физическим возможностям в бочче минимальны, поэтому она популярна у инвалидов и даже включена в программу Паралимпийских игр.