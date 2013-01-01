Центр внимания. Выпуск 25 августа
В этом выпуске: каждый показ - изумление для зрителей, проверка на дорогах. юбилей угольной отрасли, Майкл Джексон и Астор Пьяццолла и другие новости.
Кинофестиваль «Край света»
В эти минуты в центре островной столицы дан старт главному событию в культурной жизни региона. Седьмой сахалинский кинофестиваль «Край света» начал свою работу.
Карта убитых дорог
Дороги юга Сахалина признаны качественными. К их ремонту есть ряд небольших замечаний, но в целом они лучше, чем в ряде регионов России. Например, в Самарской области. Об этом рассказал эксперт дорожной инспекции общероссийского народного фронта из Москвы Дмитрий Цопов.
С Днем шахтера!
Плюс 7 миллионов тонн. Такой прирост показала угольная промышленность Сахалинской области за прошлый год. Ее озвучил первый заместитель губернатора области на награждении лучших работников горного дела. В этом году отрасль отмечает сразу два серьезных юбилея.
Встреча с героем соцтруда
В честь приближающегося праздника с ветеранами угольной промышленности встретился заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков. Один из них - герой социалистического труда Михаил Смоленцев - прилетел на Сахалин по приглашению островных властей из Ивановской области.
Соглашение о сотрудничестве
Сахалин и Санкт-Петербург заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве. Документ подписали главы двух регионов Олег Кожемяко и Георгий Полтавченко. Взаимодействие будет расширено - от кооперации в промышленности до обменов в сфере культуры. Так, специалисты из северной столицы готовы поделиться опытом в вопросе обеспечения жителей качественной питьевой водой.
Мастера аранжировки
Приготовила питерская делегация и музыкальный подарок островитянам. На Сахалине единственный концерт дал коллектив «Эссе-квинтет» - виртуозный и самый молодой титулованный ансамбль северной столицы. В составе - пять блистательных музыкантов-народников. Но репертуар - выходит за рамки традиционных фольклорных мелодий. Мария Рябова о том, что такое кроссовер и как его слушать.
Фильмы военных лет
Познакомиться с историей сражений на дальневосточных рубежах через кино смогли юные сахалинцы, пришедшие в городской парк Южно-Сахалинска. Для всех желающих здесь организовали показ советского фильма «Приказ: огонь не открывать». Он повествует о событиях мая 1945 года: в европейской части война уже окончена, но на границе с Японией неспокойно. Присоединились к просмотру десятки человек.
Студенты из Тымовского едут в Японию
Из Тымовского - в Токио. Делегация студентов и преподавателей Сахалинского политехнического центра №2 летит в Японию изучать тонкости ландшафтного дизайна. Поездка состоялась по поручению губернатора Олега Кожемяко, который отметил работы тымовчан на областном чемпионате «Ворлд Скилз» и предложил Министерству образования организовать ребятам стажировку у японских мастеров.
Конкурс среди доярок
Конкурс в коровнике. Представители крупных совхозов области выяснили, у кого самые профессиональные доярки. В соревнованиях поучаствовали 8 женщин, которые знают о коровах и производстве молока почти всё.
Мотопутешествие Минск-Курилы
Доехала до мыса Край Света и попала на одноименный фестиваль. Белорусская мотопутешественница преодолела 11 тысяч километров на двухколесном транспорте, чтобы посетить Курилы. Подготовка заняла у девушки 7 месяцев. Из родного Минска байкер на своём железном коне Генри - так она называет напарника - выдвинулась 28 июля. Менее чем за месяц добралась до цели.
Фестиваль «Вместе мы сможем»
Эта игра с мячом намного старше футбола и тенниса. В Южно-Сахалинске состоялись соревнования по бочче - дисциплине, которая только набирает популярность на Сахалине. Требования к физическим возможностям в бочче минимальны, поэтому она популярна у инвалидов и даже включена в программу Паралимпийских игр.
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