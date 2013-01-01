Звезды VII сахалинского «Края света» прошли по красной дорожке

Сегодня в областном центре стартовал долгожданный VII Международный сахалинский кинофестиваль «Край света».

Задолго до его официального открытия в Чехов-центре сотни горожан пришли на площадь у театра, чтобы стать свидетелями традиционного дефиле звезд по фестивальной красной дорожке. Видимо, события ждала и островная капризная погода: к вечеру внезапно прекратился дневной ливень и засияло солнце.Первым по символической дорожке прошел тандем двоих Алексеев – генерального продюсера Аграновича и программного директора Медведева. Это и справедливо: в принципе, они составляют ядро команды островного кинофорума.

В сущности, дефиле необходимо для того, чтобы знать в лицо и тех, кто остается за кулисами главного культурного события региона, но делает массу невидимой для зрителя работы. Среди них исполнительный директор «Края света» Дмитрий Орлов, пиар-директор Константин Шавловский из Москвы и его сахалинский коллега Людмила Шапка, продюсер конкурсной картины «Сеть» Ким Ки Дука, режиссер конкурсной картины «Молитва перед рассветом» Жан-Стефан Совер, исполнительница одной из ролей в фильме «Слава» Павлина Ангелова, актриса Ольга Озоллапиня. Она представляет картину «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Фильм попал в конкурсную программу в последний момент.

Самая большая группа представляет японскую конкурсную работу «Наше бегство». В Южно-Сахалинск приехали режиссер Нобутеру Утида и сопродюсер Ая Утида, актеры Аи Сакураи и Рюбун Сумори. К сожалению, сегодня островитяне не увидели актера Александра Яценко и режиссера Бориса Хлебникова. Они приедут позже – к конкурсному фильма «Аритмия». Как и Реваз Гигинеишвили с легендарным Автандилом Махарадзе. Они представят конкурсный фильм «Заложники». Затем по дорожке прошли члены жюри – японский режиссер-мультипликатор Кодзи Ямамура с супругой, режиссер и продюсер из Индии Аннад Ганди, актриса и режиссер Алиса Хазанова, актер, продюсер и музыкант Петр Федоров. Возглавила шествие глава судейской коллегии «Края света» мастер игрового и документального кино Марина Разбежкина. Поаплодировали зрители и сахалинским режиссерам Дмитрию Мисееву и Оксане Бычковой. Их работы участвуют во внеконкурсной программе фестиваля.