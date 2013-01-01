VII Сахалинский кинофестиваль «Край света» торжественно открыли

Сегодня в Чехов-центре дали официальный старт VII Сахалинскому международному кинофестивалю «Край света».

Церемонию открытия начала легенда отечественного рока – группа «Чайф» с новой композицией «Вперёд».

После отгремевших аплодисментов они грянули с новой силой: так зрительный зал встретил Алексея Аграновича – генерального продюсера и бессменного ведущего церемонии. За пять лет с перерывом в год у сахалинцев с ним сложились почти родственные отношения. Поэтому так по-домашнему прозвучало его приветствие «Снова здравствуйте!».

- Звезды так сложились, что мы снова все вместе. Я хочу поблагодарить команду Сергея Новожилова, благодаря которой «Край света» не умер. Наш с вами фестиваль необычный: со звездами, которые приезжают на остров, мирно соседствуют мириады светил, живущих на Сахалине. Каждый зритель – настоящая звезда. Свет и энергия людей, сделавших фильмы, сталкивается с вашим теплом и энергией. И в результате рождается наш фестиваль, - подчеркнул Агранович. Опять же, по доброй традиции, на сцене затем появился программный директор «Края света» Алексей Медведев. Именно его глазами мы видим современное кинопространство. Он вспомнил три свои любимые цитаты: «Лучшая стратегия сопротивления – это хорошо сделанная работа», «Никакого мира, есть только остров» и «В мире уже все есть». Они гениально сформулировали суть работы команды «Края света»: в мире есть все для реализации своих идей. Для этого нужны остров, любовь и хорошо проделанная работа. Все это дал организаторам Сахалин, за что Медведев искренне поблагодарил островитян.

Оригинально решили организаторы представление конкурсных фильмов. Сахалинцы из разных районов острова продемонстрировали плакаты с их названиями.

Возродили организаторы и одну старую традицию «Края света». По их мнению, за ответами на какие-то важные вопросы приезжают и члены жюри. В вопросе режиссера и продюсера Ананда Ганди из Индии ярко чувствовалась его первая профессия философа. - За исключением жизни фотосинтетической, вся жизнь существует за счет убийства и потребления других форм жизни. Могли бы мы когда-нибудь достичь такого мира, в котором не было бы хищнического поведения, и нужно ли? – задался вопросом он.

Японского мультипликатора Кодзи Ямамура интересует, чему же верит зритель, когда смотрит художественные фильмы, которые являются в целом вымыслом.

Актрисе и режиссеру Алисе Хазановой любопытно, какое кино снимут наши дети через 20 лет. Какой фильм получится у них о 2017 годе. Результат зависит, по ее мнению, и от нынешних мастеров.

Актеру Петру Федорову вопрос приснился во время короткого трансцендентального сна в гостинице. - Ни один в мире фильм не может изменить мир. Но способно ли кино запустить подобный процесс в конкретном человеке? Ведь главный эффект просмотра любого фильма – процесс идентификации. Узнавать себя или часть себя – это, кстати, определяет и успех картины. Я бы хотел выяснить, познаем ли мы себя, узнавая себя на экране, и есть ли в этом бог, - поделился самый молодой член жюри.

Председатель жюри Марина Разбежкина вспомнила историю, как однажды она забралась на высокую гору, и прямо над ней висело прекрасное облако. И она вошла в него. Там было темно, сыро и неприятно. - И я все время думаю, стоит ли заходить в облако? А может, лучше оставаться в стороне и любоваться чем-то прекрасным, - таким вопросом задалась мэтр игрового и документального кино. А напутствие от нее прозвучало совершенно оптимистичное: чтобы и зрителям, и жюри было интересно и жить, и смотреть кино. Очень важно пройти свой земной путь с огромным интересом и сочувствием к другим людям.

По словам генерального продюсера, «Край света» был бы невозможен без поддержки людей, которые им верят. В их числе – Корпорация развития Сахалинской области, авиакомпания «Аврора», ИТАР-ТАСС, издательский дом «Коммерсант» и остальные медиа-партнеры. - Огромная армия ведущих федеральных СМИ на Сахалине говорит о том, что главное культурное событие августа происходит именно на острове, - отметил Алексей Агранович.

А сам фестиваль возможен только при взаимопонимании с властями региона и лично губернатором Олегом Кожемяко, отметил Алексей Агранович. Глава региона от имени всех сахалинцев приветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля – и тех, кто впервые ступил на землю острова, и его постоянных участников. - С ними на остров приходит праздник кино, его всегда ждут островитяне. И этот праздник делает команда Алексея Аграновича. Все познается в сравнении. Судя по реакции зала, мы понимаем, что островитян больше устраивает возрожденный формат. Мы приветствуем возвращение прежней команды фестиваля. И совершенно замечательно, что «Край света» проходит в год 70-летия региона. Мы сделали все, чтобы наши города, поселки, и особенно Южно-Сахалинск, стали красивыми и благоустроенными. Наше главное богатство – наши люди и замечательная природа. Хочу передать привет от главы правительства России Дмитрия Медведева, который проводит отпуск здесь, - рассказал губернатор.

По словам главы региона, особенно приятно, что в фестивале участвуют и сахалинские кинематографисты. - В 2015 году мы начинали работу по развитию собственного кинематографа, и они рассказывают о Сахалине и сахалинцев в представлении молодыми глазами. Мы все делаем для молодежи, чтобы они верили в наш регион и связывали свое будущее с малой родиной. Хочу пожелать всем участникам творческих удач и успехов, зрителям – ярких приятных впечатлений, - пожелал губернатор.