На сахалинском «Крае света» стартовал ночной кинотеатр

В первый день VII международного кинофестиваля зрители увидели короткометражный «Лалай-Балалай» и документальный «Папин пароход».

«Лалай-Балалай» емко и уморительно повествует о приключениях четверых подвыпивших товарищей на карусели. Фильм этим летом стал сенсацией «Кинотавра», где завоевал главный приз в конкурсе «Короткий метр». А меньше недели назад работа режиссера Руслана Братова взяла Гран-при на крупнейшем фестивале короткометражного кино в России «Короче».

После успешного дебюта на Руслана посыпались предложения о съемке комедий, но начинающий режиссер отказывается. Кстати, до этого его талант раскрывался только на сцене: Руслан – актер МХАТ имени А. П. Чехова.

– Мы все надеемся, что у Руслана большое будущее в кино, и ему не придется идти на компромиссы, поддаваться конформизму. И слава богу, ему это несвойственно, – рассказал продюсер короткометражки Сергей Яхонтов.

Также на сахалинском кинофестивале состоялась премьера фильма «Папин пароход». Для Оксаны Бычковой это первая работа в документальном, а не игровом жанре. Кстати, одна из ее работ – «Еще один год» – на «Крае света–2015» получила приз почетного президента кинофестиваля Аллы Суриковой.

Оксана сама родом из Холмска. «Папин пароход» она посвятила своему отцу, капитану Олегу Бычкову, и теплоходу «Антон Буюклы», которым он командовал. При тогдашней текучести кадров в пароходстве это был небывалый случай, чтобы одна команда десятилетиями ходила в море вместе. Но экипаж «Антона Буюклы» стал настоящей семьей.

– В этом фильме мы увидели настоящую жизнь, моменты, которые проживали наши мужья-моряки и мы сами, – поделились зрительницы в шатре Q&A после кинопоказа. Они специально приехали из Холмска на «Край света». – Чудесное кино! Мы получили такое удовольствие от просмотра, вспомнили свою молодость, и как это тяжело – ждать мужа с моря…

Режиссер поделилась, что в детстве мечтала пойти по стопам папы-капитана. Но глава семьи был категорически против, да и женщина-судоводитель пару десятилетий назад считалась неслыханной редкостью.

– Когда мы снимали фильм, я удивилась, как много классных девчонок теперь учатся в мореходке, – рассказала Оксана. – Во время съемок мы ходили в рейс на Курилы. Потрясающее ощущение, будто я вернулась в детство. Это путешествие по волнам для меня было очень комфортно, органично. Я подумала – вот чего мне не хватало в жизни.

Возможно, мечта о море найдет для Оксаны Бычковой иное воплощение. Она подумывает снять художественный фильм о девушке, которая идет к цели стать капитаном.