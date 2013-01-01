Южносахалинцы пожаловались на установку торговых объектов у жилого дома

В администрацию Южно-Сахалинска поступили жалобы от жителей дома №172 на ул. Чехова.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в непосредственной близости от него планировалось установить три павильона местных товаропроизводителей. Несколько дней назад на этом месте начался монтаж ограждения. Стоит отметить, что эта территория находится в ведении муниципалитета и право ею распоряжаться принадлежит городу. Руководители профильных структур выехали на место и пообщались с людьми. Горожане рассказали, что соседство с торговыми объектами доставит им неудобства. Они будут вынуждены терпеть шум от автомобилей, погрузки и выгрузки товара и толпы людей под окнами.

Администрация областного центра ставит во главу угла создание комфортных условий для горожан и при принятии решений руководствуется их мнением. В этом районе уже есть несколько торговых точек и крупных супермаркетов. Учитывая все эти обстоятельства, в мэрии приняли решение оставить территорию свободной.

В пятницу во второй половине дня ограждение уже убрали. Напомним, что размещение НТО на территории городского округа осуществляется в соответствии с одноименной схемой. Однако документ при необходимости оперативно корректируется.

- Мнение населения для нас — абсолютный приоритет. Сейчас мы ведем работу с представителями бизнеса и рассматриваем альтернативные участки для размещения на них нестационарных торговых объектов, против которых высказались жители ул. Чехова, - резюмировал начальник департамента Александр Бандюков.