Сельхозярмарка в Синегорске собрала десятки сельчан

Десятки жителей сахалинского села Синегорск сегодня посетили ярмарку местных товаропроизводителей.

Она развернулась с 10:00 неподалеку от школы на ул. Коммунистической. Сельчане охотно покупают овощи, фрукты, мясо, рыбу, копчености, сладости, молочную продукцию и консервы по доступным ценам. На ярмарке представлены изделия известных местных товаропроизводителей, среди которых ООО «Золотой теленок», Сахалинское кондитерское общество (САКО), рыболовецкий колхоз «Дружба», ИП А. Н. Вешка и другие.

- Я рада, что сегодня у нас проходит ярмарка. Мы, жители Синегорска, благодарны за организацию выездной торговли. Здорово, что за продуктами никуда не нужно ездить. Радует и ассортимент, и, самое главное, цены, - поделилась Алевтина Серова.

Отметим, что сегодня в Синегорске широко отметят День шахтера. И многие сельчане именно на этой ярмарке покупают продукты к праздничному столу. Напомним, что организация выездной торговли в городском округе ведется в рамках исполнения поручений губернатора региона. Ярмарки местных товаропроизводителей востребованы. Еженедельно их посещают тысячи южносахалинцев. Ярмарка в Синегорске сегодня будет работать до 14:00. А в самом Южно-Сахалинске торговля развернута на двух традиционных площадках: с 09:00 до 15:00 за магазином «Техник», а с 10:00 до 16:00 - на площади Ленина.