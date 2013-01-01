Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Экология ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин! Ровесники области
Актуальные темы Кинофестиваль «Край света» / Дело Хорошавина / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
26 августа 16:40 / Общество / фестиваль / музыка  

Ливню не удалось испортить первый день «Крыльев Сахалина»

VI фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина» стартовал 25 августа.

Поначалу погода не сулила ничего хорошего. С утра небо заволокло тучами, а в обед грянул сильный дождь. Но это нисколько не смутило островитян, чтобы отправиться на ежегодное событие, которое по традиции проводится в последние выходные летнего месяца. Как всегда на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе собрались сотни сахалинцев из разных уголков региона. Многие из них приехали ещё в четверг и развернули палаточный городок.

Поняв, что стихия не в силах противостоять рвению любителей активного отдыха, ливень вскоре прекратился, а на небе засияло солнце. Тем не менее дождик периодически напоминал о себе.

- На фестиваль езжу каждый год. Для меня это стало доброй традицией, поэтому дождём не запугаешь, - поделился южносахалинец Владимир. – Отрадно, что с каждым годом фестиваль становится лучше и интереснее. За шесть лет он достиг небывалых масштабов. Один салют чего стоит, таких ярких и грандиозных фейерверков на Сахалине никто не устраивает.

По словам жительницы Холмска, здесь каждый может найти себе занятие по душе.

- Никто не заставляет тебя следовать определённой программе. Ты сам выбираешь времяпровождение. Хочешь – смотри выступления мотоциклистов или болей за джиперов, отрывайся на концерте или просто устрой пикник на поляне. Можно даже трудоустроиться – подписать контракт на военную службу, - отметила собеседница.

Действительно, на территории аэродрома расположился пункт отбора на службу по контракту. Каждый желающий мог записаться в ряды 39-й отдельной Краснознамённой мотострелковой бригады. Помимо этого, на площадке была выставлена различная военная техника, в том числе танк Т-72, система залпового огня «Град», зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и миномёт. Отдыхающие могли не только сфотографироваться возле боевых машин, но и залезть внутрь. Особенно сложно было оторвать от этого занятия детей. Ещё бы, ведь почувствовать себя настоящим танкистом мечтает каждый мальчишка.

В первый день фестиваля сахалинцев, как и всегда, ждала насыщенная развлекательная программа. Одним из зрелищных действ была мотогонка. В этом году помериться силами в экстремальном виде спорта вызвалось около 70 участников, в том числе из других регионов России – Камчатки, Владивостока, Хабаровска, Челябинска и Крыма. Пятничный этап был пробным. Гонщики называют его «Пролог». Спортсмены впервые обкатывали трассу, знакомясь с препятствиями и одновременно демонстрируя впечатляющее шоу зрителям.

Сначала «наездники» сражались каждый в своём классе. Всего их было три: «Хобби» (для новичков), «Эксперт» (для более опытных) и класс Pro, в котором участвовали сильнейшие мотогонщики России. Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, встречаются в финале.

Трасса участникам далась нелегко. Были взлёты и падения, но никто из них не ударил в грязь лицом. Гонщики прошли все испытания, уготованные организаторами.

- Гонка проводится уже четвёртый раз. Каждый год мы придумываем новые препятствия. Материалы остаются теми же – покрышки от грузовиков, брёвна, разные бетонные конструкции, а в остальном «лепим», на что фантазии хватает. В этот раз мы решили добавить больше бетонных плит и трамплинов с приземлением на деревянные настилы, - рассказал РИА «Сахалин-Курилы» один из организаторов гонки No place to run-2017 и главный судья пролога Константин Глушков.

Крымчанин Иван Сачков выступает в классе экспертов. Он отметил, что первый раз участвует на соревнованиях такого уровня.

- Хочу добраться до финиша живым и здоровым и с целым мотоциклом. Трасса очень интересная, такого уровня пролога у нас в Крыму нет, - рассказал Сачков. - Все препятствия хороши по-своему. Трудно выделить какое-либо одно. Конечно, их все можно преодолеть, но нужна техника. Одно из препятствий далось очень нелегко. На тренировке прошёл его успешно, а вот в финале оно мне не поддалось.

Глушков отметил, что организаторам удалось сделать то, что они задумали, а именно – сделать гонку увлекательной и интересной. Он подчеркнул, что перед этим специалисты обкатали трассу, чтобы удостовериться, что все преграды по силам участникам.

- Мы получили то, что хотели. Особенно понравилось, что погода внесла свои коррективы и шикарно приукрасила трассу. Сейчас она влажная, нет пыли. Кроме того, появились прекрасные лужи, добавившие эффекта соревнованиям, - отметил судья.

После этого часть аудитории переместилась в лесную зону, где стартовала гонка между внедорожниками. Участникам на выбор представили три траектории: Light, Medium и Hard. Выбрав себе путь по плечу, джиперы принялись обкатывать трассы, преодолевая на своём пути овраги, труднопроходимые лужи и деревья. Каждой команде необходимо было накрутить как можно больше кругов. На это им предоставлялось около четырех часов.

Тем временем другая публика стала подтягиваться к главной сцене. Ровно в 20:00 там начался долгожданный рок-концерт. Открывали фестиваль южносахалинские группы «Экарма» и Real Time. Далее сейшн продолжили команды «Инау» из Невельска и «Клим» из Холмска. Особого огня и даже пожара, как выразился ведущий Илья Обломов, добавила одна из старейших и тяжёлых групп Сахалина Affect, образованная в далёком 1986 году. Банда действительно зажгла не по-детски. Яростный звук барабанов, «мясных» гитар и экстремальный вокал никого не оставил в стороне. Команда раскачала толпу зрителей по полной программе. После саунд весёлыми песнями разбавили ребята из группы «Голова Ежа». Музыканты подарили публике море улыбок и позитивного настроения. Под конец на сцену вышла команда Big big skandal. Реального скандала они, конечно, не устроили, но отыграли на будь здоров. Мелодичные и в то же время энергичные песни на английском языке вызвали массу эмоций у зрителей. В завершение выступления команда пожелала всем доброй ночи и исполнила медленную композицию, или «колыбельную», как представил её вокалист.

Напомним, что сегодня уже вовсю идёт второй день фестиваля. Вечером сахалинцев ждёт продолжение концерта, хэдлайнером которого выступит легендарная группа «Чайф».

Теги  Фестиваль Музыка Джиперы Мотоциклы
Автор текста и фото: Иван Балов

Сообщить об ошибке

Комментарии


Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

25 августа / Общество / Культура

Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

17 августа / Общество

Права человека

Афиша
25 августа
Край света 2017
Октябрь
Комсомолец
Чехов-центр

Расписание фестиваля «Край света»
7 сентября
Оркестр Минобороны РФ и Мари Карне
Октябрь

Они дадут единственный концерт в Южно-Сахалинске
31 августа
Фотовыставка Игоря Самарина
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Известный островной краевед и фотограф посвятил экспозицию Году экологии

Спецпроекты

25 августа / Просто жизнь: авторская колонка

Любимая Чита

По какой причине некоторые супруги дают прозвища своей второй половинке? Этот вопрос требует серьезного изучения

24 августа / Человек года

Леди директор

Екатерина Гераськина – директор МБОУ СОШ с. Победино. Смирныховский район

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Услуги / Предложения / № 1531
Защита Заёмщика от коллекторов в т. ч. и в суде.
Услуги / Предложения / № 1530
НОВАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ И КРЕДИТОВ!
Для бизнеса / Оборудование / № 1529
1000000 руб.
Электростанции - продажа, запчасти, ремонт.
Для бизнеса / Сотрудничество / № 1528
32000000 руб.
Продам бизнес: Такси + парк машин. До 1000.000 руб прибыли в мес.
Услуги / Предложения / № 1527
Производим и устанавливаем быстровозводимые ангары
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1526
7500 руб.
НА КРАЮ САХАЛИНА / 9 сентября 2017
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1525
3000 руб.
ХРЕБЕТ ЖДАНКО / 3 октября 2017
Электроника / Игры, приставки и программы / № 1524
Ретро приставки. Аксессуары к ним. ТЦ РАЙ
Услуги / Предложения / № 1523
Восстановление волос, полировка, выпрямление
Услуги / Предложения / № 1522
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ МИКРОЗАЙМОВ.

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

На Сахалине в рамках круглого стола обсудили общественный контроль над выборами

Если от яблочников выдвигаются не совсем грамотные кандидаты на начальном уровне, какой уровень работы ждать от них дальше. Это постоянные ошибки и в итоге фина...
читать дальше

Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

А как вы, Пётр, планируете закрыть летний сезон?

Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

Верите ли вы в фатум, Петр Петрович? Кто-то накосорезил с орфографией в книге судеб, а человек прокашляться не может в неосознанке что за напасть?!

Читать все комментарии

Популярное в блогах

14:51 / ГРЭС / тариф / ТЭЦ / Электричество
БЛЕСК И НИЩЕТА МОНОПОЛИСТА Шестая часть
28 августа 14:12 / Сахалин 1
Диагноз сахалинскому обществу - устойчивое состояние депрессии.
21 августа 11:28 / водка / льготы / сельское хозяйство / шахты 3
БЛЕСК И НИЩЕТА МОНОПОЛИСТА Пятая часть

Популярное

25 августа 17:47 / Общество / погода / лето
Лето на Сахалине закончится циклоном
27 августа 11:51 / Общество / паспорт / Госдума
Россия раздаст паспорта родившимся в СССР
28 августа 16:43 / Происшествия / полиция / ГИБДД
Только стрельба остановила сахалинского угонщика
26 августа 16:40 / Общество / фестиваль / музыка
Ливню не удалось испортить первый день «Крыльев Сахалина»
23 августа 15:36 / Происшествия / следком / преступления
На Сахалине будут судить 27-летнего педофила
26 августа 21:40 / Общество / День шахтера / праздник
День шахтера широко отметили в невельском селе Горнозаводск
25 августа 16:33 / Общество / Кинофестиваль «Край света» / актеры   35
Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

Тэги

Кинофестиваль «Край света» Праздник Кино Следком Концерты Полиция Дети Дороги Фестиваль Благоустройство

Персоны

Опросы

Вторая десятка претендентов
  13 (0%)
  14 (0%)
  919 (19%)
  10 (0%)
  9 (0%)
  7 (0%)
  35 (1%)
  1416 (30%)
  1422 (30%)
  914 (19%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! Экология Ровесники области RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение
 Согласие на обработку персональных данных

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru