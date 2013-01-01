Ливню не удалось испортить первый день «Крыльев Сахалина»

VI фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина» стартовал 25 августа.

Поначалу погода не сулила ничего хорошего. С утра небо заволокло тучами, а в обед грянул сильный дождь. Но это нисколько не смутило островитян, чтобы отправиться на ежегодное событие, которое по традиции проводится в последние выходные летнего месяца. Как всегда на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе собрались сотни сахалинцев из разных уголков региона. Многие из них приехали ещё в четверг и развернули палаточный городок.

Поняв, что стихия не в силах противостоять рвению любителей активного отдыха, ливень вскоре прекратился, а на небе засияло солнце. Тем не менее дождик периодически напоминал о себе.

- На фестиваль езжу каждый год. Для меня это стало доброй традицией, поэтому дождём не запугаешь, - поделился южносахалинец Владимир. – Отрадно, что с каждым годом фестиваль становится лучше и интереснее. За шесть лет он достиг небывалых масштабов. Один салют чего стоит, таких ярких и грандиозных фейерверков на Сахалине никто не устраивает. По словам жительницы Холмска, здесь каждый может найти себе занятие по душе. - Никто не заставляет тебя следовать определённой программе. Ты сам выбираешь времяпровождение. Хочешь – смотри выступления мотоциклистов или болей за джиперов, отрывайся на концерте или просто устрой пикник на поляне. Можно даже трудоустроиться – подписать контракт на военную службу, - отметила собеседница. Действительно, на территории аэродрома расположился пункт отбора на службу по контракту. Каждый желающий мог записаться в ряды 39-й отдельной Краснознамённой мотострелковой бригады. Помимо этого, на площадке была выставлена различная военная техника, в том числе танк Т-72, система залпового огня «Град», зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и миномёт. Отдыхающие могли не только сфотографироваться возле боевых машин, но и залезть внутрь. Особенно сложно было оторвать от этого занятия детей. Ещё бы, ведь почувствовать себя настоящим танкистом мечтает каждый мальчишка.

В первый день фестиваля сахалинцев, как и всегда, ждала насыщенная развлекательная программа. Одним из зрелищных действ была мотогонка. В этом году помериться силами в экстремальном виде спорта вызвалось около 70 участников, в том числе из других регионов России – Камчатки, Владивостока, Хабаровска, Челябинска и Крыма. Пятничный этап был пробным. Гонщики называют его «Пролог». Спортсмены впервые обкатывали трассу, знакомясь с препятствиями и одновременно демонстрируя впечатляющее шоу зрителям. Сначала «наездники» сражались каждый в своём классе. Всего их было три: «Хобби» (для новичков), «Эксперт» (для более опытных) и класс Pro, в котором участвовали сильнейшие мотогонщики России. Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, встречаются в финале.

Трасса участникам далась нелегко. Были взлёты и падения, но никто из них не ударил в грязь лицом. Гонщики прошли все испытания, уготованные организаторами. - Гонка проводится уже четвёртый раз. Каждый год мы придумываем новые препятствия. Материалы остаются теми же – покрышки от грузовиков, брёвна, разные бетонные конструкции, а в остальном «лепим», на что фантазии хватает. В этот раз мы решили добавить больше бетонных плит и трамплинов с приземлением на деревянные настилы, - рассказал РИА «Сахалин-Курилы» один из организаторов гонки No place to run-2017 и главный судья пролога Константин Глушков.

Крымчанин Иван Сачков выступает в классе экспертов. Он отметил, что первый раз участвует на соревнованиях такого уровня. - Хочу добраться до финиша живым и здоровым и с целым мотоциклом. Трасса очень интересная, такого уровня пролога у нас в Крыму нет, - рассказал Сачков. - Все препятствия хороши по-своему. Трудно выделить какое-либо одно. Конечно, их все можно преодолеть, но нужна техника. Одно из препятствий далось очень нелегко. На тренировке прошёл его успешно, а вот в финале оно мне не поддалось.

Глушков отметил, что организаторам удалось сделать то, что они задумали, а именно – сделать гонку увлекательной и интересной. Он подчеркнул, что перед этим специалисты обкатали трассу, чтобы удостовериться, что все преграды по силам участникам. - Мы получили то, что хотели. Особенно понравилось, что погода внесла свои коррективы и шикарно приукрасила трассу. Сейчас она влажная, нет пыли. Кроме того, появились прекрасные лужи, добавившие эффекта соревнованиям, - отметил судья.

После этого часть аудитории переместилась в лесную зону, где стартовала гонка между внедорожниками. Участникам на выбор представили три траектории: Light, Medium и Hard. Выбрав себе путь по плечу, джиперы принялись обкатывать трассы, преодолевая на своём пути овраги, труднопроходимые лужи и деревья. Каждой команде необходимо было накрутить как можно больше кругов. На это им предоставлялось около четырех часов.

Тем временем другая публика стала подтягиваться к главной сцене. Ровно в 20:00 там начался долгожданный рок-концерт. Открывали фестиваль южносахалинские группы «Экарма» и Real Time. Далее сейшн продолжили команды «Инау» из Невельска и «Клим» из Холмска. Особого огня и даже пожара, как выразился ведущий Илья Обломов, добавила одна из старейших и тяжёлых групп Сахалина Affect, образованная в далёком 1986 году. Банда действительно зажгла не по-детски. Яростный звук барабанов, «мясных» гитар и экстремальный вокал никого не оставил в стороне. Команда раскачала толпу зрителей по полной программе. После саунд весёлыми песнями разбавили ребята из группы «Голова Ежа». Музыканты подарили публике море улыбок и позитивного настроения. Под конец на сцену вышла команда Big big skandal. Реального скандала они, конечно, не устроили, но отыграли на будь здоров. Мелодичные и в то же время энергичные песни на английском языке вызвали массу эмоций у зрителей. В завершение выступления команда пожелала всем доброй ночи и исполнила медленную композицию, или «колыбельную», как представил её вокалист.