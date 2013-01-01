«В объятиях моря»: ух ты, летающая рыба!

Вторым фильмом открытия VII Международного кинофестиваля «Край света» стала работа сахалинского кинематографиста Дмитрия Моисеева «В объятиях моря».

Фильмы-дебюты часто оказываются изрядно перегруженными. Неофит долго сдерживал внутреннего творца и в своей первой картине ему отчаянно хочется тут же выплеснуть на пленку все бурлящие внутри идеи. Получается не всегда хорошо. Главное, что стоит знать о картине «В объятиях моря», — в ней совершенно нет ничего лишнего.

Лента рассказывает милую сердцу почти каждого сахалинца историю. Два типичных (местами прямо-таки шаблонных, но это не раздражает, герои очень живые) представителя рабочего класса отправляются к озеру выпить пивка. По дороге нужно подхватить третьего, но вот оказия: их приятель Вася неожиданно для зрителя (но не для персонажей, и это очень смешно) превратился в рыбу. В огромного летающего (!) лосося.

Все это кафкианство изображено на фоне обычной сахалинской разрухи: парни подхватывают Васю и его бывшую подругу и через село Озерское отправляются на холодное побережье, дабы в последний раз выпить с Васей и предать его морю. Наших лубочно-островных паттернов десятки: крабы, корабли, нефильтрованное пиво и ледяные воды Охотского моря.

Но кино не про красоты или недостатки Сахалина. На деле странноватый сюжет оборачивается чудесной историей о дружбе и памяти. Фильм имеет под собой реальную подоплеку: тот самый Вася — настоящий человек, ушедший из жизни приятель режиссера. Но что-то подсказывает, что история была бы рассказана и без этого трагического события, ведь мораль и метафоры моисеевской работы универсальны и близки каждому.

Любопытно, что в своем отношении к темам смерти Моисеев и его команда близки к японским творцам. На уровне эмоций 19-минутная картина воспринимается именно как восточное кино. Тонкие и по-хорошему абсурдные диалоги лишь подчеркивают это сходство.

Разговоры о создании «сахалинского» кинематографа изначально казались чем-то абсурдным. XXI век, региональное кино? Выложил в интернет свое творение и пусть смотрит весь мир, зачем какие-то рамки? К чему ориентироваться на маленький кусочек суши и крошечную аудиторию? Региональные особенности глобализация делает все более размытыми: чем, допустим, современный подросток из Южно-Сахалинска отличается от такого же из европейской части страны? «В объятиях моря» заставляет пересмотреть эту позицию. Может, все-таки есть личный почерк у островных творцов — свой, уникальный, сформированный там, где годами сталкивались культура западная (а Россия в творческом понимании — все-таки Запад) и восточная?