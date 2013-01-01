«Здесь и сейчас»: кармические танцы

Первым фильмом после церемонии открытия VII Международного кинофестиваля «Край света» стал короткий метр индийского режиссера Ананда Ганди «Здесь и сейчас».

Картина, снятая еще в 2003 году, не потеряла актуальности и по сей день. Завязка проста и элегантна: в типичном индийском поселении 2003 года разные люди передают друг другу что-то вроде кармического отпечатка. Накричала на сына — тот передал свое скверное настроение собеседнику, дальше негатив передается на продавца кокосов и далее по цепочке. И наоборот: похвалил младшего брата, тот на радостях отправился признаваться в любви милой девчонке, которая от счастья тут же расцелует отца. В конце две эти линии причудливо сливаются в одну.

Казалось бы, идея банальна даже для тех лет. Но то, как снят фильм, заставляет в него влюбиться. Во-первых, это ставшая модной много позже съемка одним дублем, без склеек. В том же году вышел «Русский ковчег» и Ганди с типичной индийской эмоциональностью признается: тогда, будучи довольно молодым человеком, был счастлив, что мыслит так же, как гений Сокуров.

Во-вторых, динамика. Автор бесстыдно использует ускоренное воспроизведение там, где это нужно и там, где совсем нет. Это можно посчитать за пошлость, но картина от этого только приобретает: нам показывают одно и то же, но почти мультипликационный монтаж скучать не дает. Впечатление усиливает бодрая индийская музыка, текстами песен подчеркивающая идею фильма.

За вышеупомянутые плюсы ленте можно простить все: навязчивость, привычную для индусов скверную актерскую игру и технические огрехи. А возраст картины наталкивает на одну забавную мысль: сейчас такое кино может снять почти любой, просто достав смартфон из кармана и собрав друзей. Но подобные жемчужины все так же редки, а значит, главное — все-таки талант.