Антон Долин рассказал сахалинцам, как научиться смотреть кино
Самый известный в России кинокритик Антон Долин в рамках VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» 26 августа рассказал сахалинцам, как научиться смотреть кино.
По теории Долина, лучшая аудитория в кино – неподготовленная. Но сложность в том, что ее практически не существует. Каждый человек в течение жизни приобретает багаж знаний, опыта, которые формируют его ожидания. И ожидания от кино в том числе. Долин советует идти в кино с чистым листом в голове. От подготовки к фильму, которую априори имеет каждый взрослый человек, нужно избавляться.
- Простой совет – не верить трейлерам. Это то же самое, что и не верить обычной рекламе. Трейлеры снимают люди со своими собственными представлениями, к тому же – задолго до того, как фильм готов. То же самое можно сказать и об обзорах пользователей и многочисленных рейтингах, - сказал Долин.
Чтобы не просто посмотреть, а рассмотреть фильм, сознание должно быть чистым от чьих-то оценок и от ложных обстоятельств.
Еще один совет от Долина: излечиться от синдрома познания.
- Не надо постоянно требовать от себя утверждения: я это понял. Почему многие люди говорят: я не понимаю современного искусства. А кто сказал, что искусство нужно понимать? Понимание бесконечно, и как бы глубоко ты ни зашел в понимании, например, фильма, ты никогда не достанешь до дна. Искусство должно вызывать эмоциональный отклик. Удовольствие можно получать не только, когда тебя гладят по голове, а от самых разных эмоций, - считает Долин.
Кто-то получает удовольствие от кино, которое заставляет думать, удовольствие это приходит именно вследствие усилия, душевной работы. А кто-то выбирает фильмы-аттракционы. Фильм-аттракцион имитирует событийность, там постоянно что-то происходит, он делает все за зрителя, как аттракцион основывается только на человеческих рефлексах и отучает от собственного участия.
Долин убежден, что искусство – это естественная потребность человека, как еда и сон. Оно дает человеку то, чего ему не хватает в данный момент.
Поэтому, чтобы безошибочно угадать с фильмом, перед просмотром нужно задать себе вопрос: а что я хочу получить в данный момент, что я хочу чувствовать именно сегодня вечером?
Еще один совет от критика при выборе кино для себя – обращать внимание на автора фильма, чаще всего имеется в виду режиссер.
- И никогда не верьте фразе: от создателей такой-то картины. Скорее всего, это означает, что какой-то линейный продюсер работал и там, и там. А это совершенно ничего не гарантирует. Не верьте рекламе, - сказал Долин.
А вот полагаться на актеров не стоит совсем, Долин отметил, что не знает ни одного случая, чтобы актер спас плохую ленту или был бы гарантией того, что фильм хороший.
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