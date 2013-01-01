Антон Долин рассказал сахалинцам, как научиться смотреть кино

Самый известный в России кинокритик Антон Долин в рамках VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» 26 августа рассказал сахалинцам, как научиться смотреть кино.

По теории Долина, лучшая аудитория в кино – неподготовленная. Но сложность в том, что ее практически не существует. Каждый человек в течение жизни приобретает багаж знаний, опыта, которые формируют его ожидания. И ожидания от кино в том числе. Долин советует идти в кино с чистым листом в голове. От подготовки к фильму, которую априори имеет каждый взрослый человек, нужно избавляться.

- Простой совет – не верить трейлерам. Это то же самое, что и не верить обычной рекламе. Трейлеры снимают люди со своими собственными представлениями, к тому же – задолго до того, как фильм готов. То же самое можно сказать и об обзорах пользователей и многочисленных рейтингах, - сказал Долин.

Чтобы не просто посмотреть, а рассмотреть фильм, сознание должно быть чистым от чьих-то оценок и от ложных обстоятельств.

Еще один совет от Долина: излечиться от синдрома познания. - Не надо постоянно требовать от себя утверждения: я это понял. Почему многие люди говорят: я не понимаю современного искусства. А кто сказал, что искусство нужно понимать? Понимание бесконечно, и как бы глубоко ты ни зашел в понимании, например, фильма, ты никогда не достанешь до дна. Искусство должно вызывать эмоциональный отклик. Удовольствие можно получать не только, когда тебя гладят по голове, а от самых разных эмоций, - считает Долин. Кто-то получает удовольствие от кино, которое заставляет думать, удовольствие это приходит именно вследствие усилия, душевной работы. А кто-то выбирает фильмы-аттракционы. Фильм-аттракцион имитирует событийность, там постоянно что-то происходит, он делает все за зрителя, как аттракцион основывается только на человеческих рефлексах и отучает от собственного участия.