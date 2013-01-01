Центр Южно-Сахалинска украсили 12 двухметровых медведей

Фигуры 12 медведей в преддверии 135-летия Южно-Сахалинска 26 августа установили вдоль пешеходной зоны Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Чехова.

Как стало известно, пластиковые двухметровые косолапые стали своеобразным подарком городу от компаний, активно участвующих в развитии областного центра. Инициатором и разработчиком арт-проекта выступило Агентство по развитию Южно-Сахалинска.

- Идея создания родилась зимой. Именно тогда подумалось, что городу нужны красочные арт-объекты, не похожие ни на что, - рассказала директор агентства Оксана Семенова. - Я решила, что это должно быть нечто, что отражает наш характер и одновременно объединяет нас всех. А это любовь к острову — он, как известно, похож на рыбу. Именно поэтому медведь прижимает ее к сердцу, одновременно оберегая ее. Ну а то, что они все разные — так в этом и есть наша сила: яркие, интересные и, судя по всему, добрые.

Фигуры изготовлены на китайской фабрике, поставляющей свои изделия в различные парки мира, в том числе токийский Диснейленд. Раскраской косолапых занимался приглашенный из Москвы художник, к которому позже присоединились семеро сахалинских коллег. Работа заняла около 40 дней — было нанесено несколько слоев краски и рисунков, а затем медведей покрыли лаком.

- Несмотря на внушительные размеры, фигуры довольно хрупкие, поэтому большая просьба к жителям и гостям островной столицы — отнестись к медведям бережно, не ломать, не пачкать, - добавил руководитель городского парка им. Гагарина Виктор Калюжный. - Хотелось бы, чтобы фигуры достояли не только до праздника, но и в дальнейшем украшали улицы Южно-Сахалинска. Практически сразу после установки фигур пешеходная зона одной из главных улиц областного центра оживилась: прохожие останавливались, чтобы сфотографироваться на фоне интересных и необычных «моделей». Не удержалась от снимка и южносахалинка Раиса Табашникова. - Очень рада, что в городе появилось что-то веселое и позитивное, - поделилась пенсионерка. - Большое спасибо всем, кто принимал участие в создании этих медведей! Такие объекты радуют не только детей, но и старшее поколение. Специально для маленьких горожан были закуплены подобные медведи, но небольшого размера. Любой ребенок сможет раскрасить косолапого и забрать себе на память. Сделать это можно по выходным дням до 9 сентября на территории городского парка, сообщает пресс-служба мэрии.