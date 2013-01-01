КамАЗ мусора вывезли во время субботника в Дальнем

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», участники акции очистили излюбленное место отдыха местных жителей — пойму реки Владимировки.

- Сюда в теплую погоду приходят многие селяне. Люди жарят шашлыки, отдыхают, но лишь некоторые из них убирают за собой мусор. В итоге такое красивое место превратилось в некое подобие помойки. Допускать загрязнение лесного массива нельзя, - сказал глава администрации Дальнего Александр Мальцев.

Участников экологической акции поддержала председатель Гордумы Южно-Сахалинска Елена Столярова.

- Идея проведения субботника принадлежит местным жителям, которые за помощью в наведении чистоты в их микрорайоне обратились в Гордуму. Инициативу граждан поддержала и администрация областного центра. Радует, что культура людей растет, областной центр с каждым разом становится все чище и комфортнее, - отметила глава городского представительного органа.

Жительница Дальнего Виктория пришла наводить порядок с двумя маленькими детьми. О субботнике она узнала из объявления на подъезде.

- Я здесь потому, что хочу жить в чистом районе. Ведь убираемся мы в первую очередь для себя, - добавила женщина.

После наведения чистоты в лесном массиве участники акции отправились в село Елочки, где также очистили территорию верхнего села. В общей сложности с двух точек было вывезено порядка 12 кубометров отходов. Собранный сухостой, валежник и бытовой мусор едва уместились в КамАЗ, сообщает пресс-служба мэрии.