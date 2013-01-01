Физкультурно-оздоровительный комплекс торжественно открыли в Поронайске

В торжественной церемонии принял участие зампред правительства области Антон Зайцев. Предваряя долгожданный момент, мэр городского округа Александр Радомский кратко обрисовал титаническую работу, которая была проделана с момента проектирования здания и до сегодняшнего дня.

- Я даже затрудняюсь назвать это сооружение просто комплексом. Это настоящий Дворец спорта – современнейший технологичный объект, – сказал мэр в завершение своего выступления.

По мнению Антона Зайцева, с открытием комплекса спорт в районе будет развиваться семимильными шагами. Он непосредственно принимал решение о строительстве и затем курировал возведение объекта на всех стадиях на посту главы регионального министерства спорта и молодежной политики.

– Очевидно, что теперь Поронайск достоин не только принимать первенства области по различным видам спорта, но и стать ареной всероссийского уровня. Очень здорово чувствовать неподдельную радость собравшихся здесь детишек – ведь все это делалось для вас, для всех жителей Поронайского района. Занимайтесь и будьте счастливы! – пожелал зампред.