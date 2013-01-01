Физкультурно-оздоровительный комплекс торжественно открыли в Поронайске
В День города распахнул свои двери самый грандиозный спортивный объект за всю историю Поронайска - физкультурно-оздоровительный комплекс «Поронайск-арена».
В торжественной церемонии принял участие зампред правительства области Антон Зайцев. Предваряя долгожданный момент, мэр городского округа Александр Радомский кратко обрисовал титаническую работу, которая была проделана с момента проектирования здания и до сегодняшнего дня.
- Я даже затрудняюсь назвать это сооружение просто комплексом. Это настоящий Дворец спорта – современнейший технологичный объект, – сказал мэр в завершение своего выступления.
По мнению Антона Зайцева, с открытием комплекса спорт в районе будет развиваться семимильными шагами. Он непосредственно принимал решение о строительстве и затем курировал возведение объекта на всех стадиях на посту главы регионального министерства спорта и молодежной политики.
– Очевидно, что теперь Поронайск достоин не только принимать первенства области по различным видам спорта, но и стать ареной всероссийского уровня. Очень здорово чувствовать неподдельную радость собравшихся здесь детишек – ведь все это делалось для вас, для всех жителей Поронайского района. Занимайтесь и будьте счастливы! – пожелал зампред.
Антон Зайцев отметил, что в сегодняшнем событии огромная заслуга прежде всего главы муниципалитета.
- Неизвестно, был этот повод для радости и гордости поронайцев, если бы не активная деятельность Александра Михайловича, - с этими словами зампред правительства вручил мэру памятный знак.
Ко всему прочему, Поронайский район победил в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах».
30 шапочек для плавания подарил новому учреждению гость Поронайска – мэр Макаровского района Андрей Красковский. Тепло поздравила горожан депутат областной Думы Наталья Захарчук, с напутственным словом выступил генеральный директор компании-застройщика, ООО «Армсахстрой», Саркис Акопян.
Почетные грамоты из рук мэра получили ведущий специалист местного управления спорта и молодёжной политики Евгений Скворцов и прораб Армен Шайбекян.
После традиционного разрезания красной ленточки новый ФОК открыл двери для гостей. Просторный вестибюль, здесь же – небольшое кафе, далее спортивный зал с напольным покрытием из дубового паркета, вдоль длинных светлых коридоров - современные раздевалки, душевые, сауна. Оборудованию тренажерного зала позавидует самый взыскательный фитнес-тренер. Главное на втором этаже – 25-метровый бассейн с шестью дорожками.
ФОК разместился на площади 6,5 тыс. кв. м. Стоимость объекта - 491 млн рублей. Как сообщил начальник городского управления спорта и молодежной политики Вадим Таксанов, требуется еще не меньше месяца, чтобы уладить все формальности, связанные с регистрацией нового учреждения в реестре спортивных объектов района. И уже тогда «Поронайск-Арена» распахнет двери для любителей активного отдыха всех возрастов.
Комментарии