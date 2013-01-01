На сахалинском «Крае света» началась борьба за Гран-при

На VII Сахалинском международном кинофестивале «Край света» сегодня стартовала конкурсная программа.

Девять картин-участников начали борьбу за Гран-при. Для интернационального жюри наступил первый рабочий день. Россияне Петр Федоров и Алиса Хазанова, японец Кодзи Ямамура и Ананд Ганди из Индии во главе с председателем Мариной Разбежкиной отсмотрели фильм режиссеров Кристины Грозевой и Петра Вылчанова «Слава». Компанию им составил практически полный зал Чехов-центра.

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Кинофестиваль «Край света» В названии картины семейного и творческого дуэта из Болгарии нет ничего общего с признанием таланта, всеобщего уважения и восхищения. Это знаменитая марка советских часов. Ее бережно как семейную реликвию хранит герой фильма Цанко Петров. Подарок отца с надписью «моему сыну Цанко» скромный путевой обходчик практически не снимает с руки. И лишается его благодаря своей честности. Случайно на путях он натыкается на 3 миллиона левов. Без долгих раздумий мужчина отдает их полиции. В награду за это министерство транспорта награждает его новыми часами, и в сутолоке церемонии подарок отца затерялся. Собственно, весь фильм – история о том, как герой пытается их вернуть.

Не буду спойлерить, поскольку «Славу» еще будут повторять. Вряд ли картина выйдет в широкий отечественный прокат, поэтому настоятельно рекомендую найти время на него. Причин несколько. Первая – фильм приглашен на конкурс «Края света», а вкусу нашего программного директора Алексея Медведева можно доверять. Вторая – лично мне давно не доводилось видеть картины, в центре которого фигура основательно подзабытого литературой и кино «маленького человека». Современные мастера больше предпочитают живописать страдания в стиле «Богатые тоже плачут». В общем, эта история про незаметного в толпе индивида, но на таких и держится жизнь. Они пашут, сеют, стучат кувалдой по шпалам, как герой «Славы». Короче, как сказал классик, имя им легион. С молоком матери они впитывают незыблемые ценности, в числе которых и честность. И какой бы век ни был во дворе, они останутся такими – настоящими и не приспосабливающимися к изменчивому времени. Рядом с такими и в самых отъявленных циниках начинают прорисовываться человеческие черты. За фильм «отдувалась», по выражению Алексея Медведева, продюсер «Славы» Павлина Ангелова. Кастати, ввиду крайне ограниченного бюджета ей пришлось сыграть одного из персонажей – ночную бабочку. По ее словам, на эту роль никто больше не согласился.

По этой же причине в картине только двое профессиональных актеров. Зато каких! Стефану Денолюбову в роли Цанко веришь с первого кадра. Бородатый и кудлатый заика в трениках и грязной майке борется за свое человеческое достоинство без пафосных лозунгов. Маргита Гошева играет его антипода, стервозную звезду ведомственного пиара, не гнушающуюся ничем в пылу профессионального рвения. И ей тоже веришь: от такой жизни еще не в такое чудо превратишься. Остальных персонажей сыграли друзья-коллеги режиссерской пары. Самое любопытное в том, что сюжет фильма основан на реальной истории. Она действительно приключилась с одним болгарским станционным смотрителем. И картина иногда выглядит как документальный фильм. Причем (опять в силу бюджета) он снимался в пригороде Софии, но такие заброшенные уголки спокойно можно найти, выехав за границы нашего Южно-Сахалинска или даже в черте любого островного городка. И по нашим островным шпалам может тащиться коллега болгарского обходчика и оказаться втянутым в похожее приключение. Земля на самом деле круглая. По интонации и атмосфере «Слава» напомнила обладателя приза зрительских симпатий «Края света–2015» - картину армянского режиссера Арама Шахбазяна «Москвич», я люблю тебя!». Уверена, что и у пионера нынешнего кинофестиваля есть шансы на эту самую демократическую награду. На традиционном обсуждении после сеанса в шатре Q&A все выступления зрителей начинались с благодарности авторам картины. Правда, один из них попросил объяснить «непонятки» с открытым финалом. А перед этим они активно опускали купоны в железные ящички. По ним в финале и определят любимца фестивальной публики. Автор тоже поддержал их, потому что всегда за интеллигентное кино. Которое принимает и понимает любого человека (в том числе зрителя), у последнего особенно щадит его нервы и чувства.