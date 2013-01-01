День шахтера широко отметили в невельском селе Горнозаводск

Сегодня на стадионе невельского села Горнозаводск с размахом отметили профессиональный праздник многих сельчан – День шахтера.

Торжества начались с шествия работников угольной промышленности. Колонну возглавили Герой Социалистического Труда Михаил Константинович Смоленцев и вице-мэр Невельского района Владимир Копылов.

Затем на стадионе развернулась большая концертная программа «Шахтерская слава». Музыкально-танцевальная композиция «Шахтёры» в исполнении участников местной художественной самодеятельности особенно понравилась зрителям. Но самых громких аплодисментов удостоились дети, которые читали стихи о виновниках торжества. Затем они же закружились в хороводе под песни «Я лечу над Россией» и «Новое поколение».

Выступления самодеятельных артистов перемежались официальной частью. После песни «Россия» в исполнении вокальной группы «Друзья» передовиков отрасли наградили в честь праздника грамотами и подарками от регионального министерства ЖКХ.

Конечно, своих коллег поздравил Михаил Константинович Смоленцев. Уроженец Астраханской области приехал на Сахалин в 1950 году. Через три года после приезда на остров начал обучаться профессии шахтера и стал трудиться проходчиком на шахте «Шебунино». В 1961 году он возглавил комсомольско-молодежную бригаду на Горнозаводской шахте и проработал там долгое время. В 1986 году он вышел на пенсию и уехал в Ставропольский край, где и проживает в настоящее время. На Сахалин кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени приехал, чтобы поздравить бывших земляков и коллег с профессиональным праздником. Как поделился с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» член попечительского совета благотворительного фонда «Родные острова» Игорь Янчук, ему посчастливилось познакомиться на празднике с гордостью угольной отрасли СССР и Сахалина. Кстати, Игорь Янчук оказался в Горнозаводске из-за любви к мотогонкам. Соревнования летающих мотоциклистов стали украшением сегодняшнего праздника. Сильнейшие спортсмены области съехались в село, которое не раз становилось местом состязаний районного и областного уровня. По словам члена попечительского совета, особенно он болел за юных участников, бесстрашно штурмовавших трассы.

Равнодушные к спорту могли попробовать свои силы в конкурсе «Шахтер – это круто!». Завершился праздничный день большой дискотечной программой.