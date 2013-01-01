В Синегорске поздравили с профессиональным праздником шахтеров

Торжественная программа, посвященная празднованию Дня шахтера, сегодня прошла в Синегорске.

Как информирует пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, основные гулянья развернулись на площади около здания отдела организации досуга населения.

Организаторы устроили экскурсию «Моя малая родина», мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки «Рукотворное чудо», баскетбольный матч, а также игру-викторину «С чего начинается Родина...», посвященную истории Синегорска, шахты «Южно-Сахалинская», окрестных мест и всего острова. Для юных жителей работали детская гримерная «Аквагрим» и фотозона 3D. Кроме того, действовала выставка работ кружка декоративно-прикладного творчества «Народная игрушка».

Шахтеров-угольщиков с профессиональным праздником поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- История угольной отрасли неразрывно связана с Синегорском. С существовавшей здесь ранее шахтой так или иначе была тесно переплетена судьба каждого жителя села. Тот, кто был шахтером, никогда не растеряет закалки и внутреннего стержня. Сегодня жизнь в селе продолжается! Со следующего года здесь начнут капитально ремонтировать дворы, на линии Южно-Сахалинск — Синегорск увеличено количество рейсов, а вскоре ее будут обслуживать новые автобусы, решится вопрос ремонта дорог методом сухого асфальта. Надеюсь, что каждый из вас оценит грядущие перемены по достоинству, - отметил градоначальник.

К поздравлению жителей шахтерского поселка присоединились депутаты городского представительного органа и областной Думы.