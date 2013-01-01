В Синегорске поздравили с профессиональным праздником шахтеров
Торжественная программа, посвященная празднованию Дня шахтера, сегодня прошла в Синегорске.
Как информирует пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, основные гулянья развернулись на площади около здания отдела организации досуга населения.
Организаторы устроили экскурсию «Моя малая родина», мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки «Рукотворное чудо», баскетбольный матч, а также игру-викторину «С чего начинается Родина...», посвященную истории Синегорска, шахты «Южно-Сахалинская», окрестных мест и всего острова. Для юных жителей работали детская гримерная «Аквагрим» и фотозона 3D. Кроме того, действовала выставка работ кружка декоративно-прикладного творчества «Народная игрушка».
Шахтеров-угольщиков с профессиональным праздником поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
- История угольной отрасли неразрывно связана с Синегорском. С существовавшей здесь ранее шахтой так или иначе была тесно переплетена судьба каждого жителя села. Тот, кто был шахтером, никогда не растеряет закалки и внутреннего стержня. Сегодня жизнь в селе продолжается! Со следующего года здесь начнут капитально ремонтировать дворы, на линии Южно-Сахалинск — Синегорск увеличено количество рейсов, а вскоре ее будут обслуживать новые автобусы, решится вопрос ремонта дорог методом сухого асфальта. Надеюсь, что каждый из вас оценит грядущие перемены по достоинству, - отметил градоначальник.
К поздравлению жителей шахтерского поселка присоединились депутаты городского представительного органа и областной Думы.
Затем состоялось чествование ветеранов отрасли. Памятные подарки вручили синегорцам, много лет проработавшим в шахте, - Владимиру Макарову, Шакиру Гараеву, Александру Дудину, Юн Сан Теги, Ивану Нетеребскому и Татьяне Вахромеевой.
Татьяна Васильевна пришла на шахту в 1953 году. 18-летняя девушка начала трудовой путь зарядчицей, затем стала электрослесарем на участке шахтного транспорта, а после вплоть до закрытия предприятия — электрослесарем в ламповой. Общий стаж работы — полвека.
- Работа очень тяжелая, особенно для женской половины, но ни разу я не пожалела, что связала свою жизнь с шахтой, - призналась пенсионерка.
Владимир Сергеевич Макаров устроился на шахту в 1964 году, сразу после армии, и проработал на предприятии 45 лет. За многолетний добросовестный труд в угольной отрасли был удостоен звания «Почетный шахтер».
- Работал бригадиром проходчиков. Труд шахтеров — самый опасный и тяжелый. Жалко, что шахту закрыли. Сейчас тружусь на очистных сооружениях, - поделился он.
Музыкальные подарки для гостей праздника подготовили народный ансамбль песни «Калинушка» и ансамбль «Вдохновение». В 20:00 стартовала дискотека с участием групп «Драйв» и Deejay studio, вокально-инструментального ансамбля «НТ» из Невельска. Завершится праздник салютом.
Комментарии