Жесткую «Молитву перед рассветом» сахалинцы встретили тепло

Вторым конкурсным фильмом сахалинского кинофестиваля «Край света» стала картина «Молитва перед рассветом» режиссера Жана-Стефана Совера.

По его словам, это второй показ французско-британской драмы в мире – премьера состоялась на Каннском кинофестивале около месяца назад.

Предваряя показ, программный директор островного кинофестиваля Алексей Медведев рассказал, что лично для него этот фильм – особенный.

– Жан-Стефан с его сенсационной картинной «Джонни – Бешеный Пес» стал победителем одного из фестивалей Tomorrow, которые мы проводили в Москве. Надо сказать, что судьба всех победителей Tomorrow сложилась прекрасно. Жан-Стефан немножко опаздывает, но только потому, что снимает редко, так как очень тщательно готовит свои фильмы. Тема всех его работ похожа – они о насилии. И фильмы, скажу честно, сами над нами совершают насилие – их трудно смотреть. Но мы погружаемся в эту стихию только для того, чтобы помнить, что на самом деле делает нас людьми, – отметил Медведев.

Жан-Стефан Совер в своем выступлении сообщил, что в России он уже в третий раз – дважды был в Москве и теперь – на Сахалине.

– Когда Алексей Медведев сообщил, что фестиваль называется «Край света», я очень хотел посмотреть, как же выглядит край света. Я увидел некую связь между фильмом и местом, где я буду его показывать. Мой герой всегда ходит по краю: постоянно дерется, принимает наркотики и на грани того, чтобы влюбиться. Я посчитал, что это знаковое место для показа моего фильма, - поделился режиссер.

Его киноработа основана на реальной истории парня из Великобритании, а почти все актеры в фильме – непрофессионалы. В реальной жизни они – боксеры, бывшие заключенные и бандиты.

– Я люблю работать с непрофессиональными актерами. Я думаю, что они несут в себе подлинность. Два дня назад я получил известие, что один из актеров фильма – вы его узнаете на экране по татуировке на лице – снова попал в тюрьму на три года, так как дело, по которому он сидел раньше, возобновили. Я хотел бы посвятить этот показ ему, – заключил Жан-Стефан Совер. В основу сценария фильма легли мемуары боксера Билли Мура, который отбывал срок в одной из тюрем Таиланда. Перед началом сеанса Алексей Медведев предупредил, что этот фильм «строго 18+» и особо чувствительным зрителям стоит воздержаться от просмотра. Тем не менее, после этой ремарки ни один из гостей зал не покинул. На экране кадр за кадром режиссер и актеры тщательно вырисовывали неприкрытую тюремную правду и показывали весь спектр царящего там насилия – психологического, сексуального и физического. Некоторые зрители настолько погрузились в происходящее, что не смогли сдержать слез, наблюдая за перипетиями главного героя. За два часа экранный Билли проходит эволюцию сознания: от агрессии и импульсивности до отказа от жестокости и насилия. Во время обсуждения кинокартины в шатре Q&A один из зрителей поблагодарил режиссера за «честное мужское кино» и спросил, какими фильмами он вдохновлялся перед съемками «Молитвы…». – Меня больше вдохновляют реальные люди, чем кинематограф. Существует очень много фильмов о боксе и о тюрьме, поэтому мы во время работы над этим фильмом хотели сделать что-то новое в рамках этой традиции. Я решил, что моим ходом будут съемки непрофессиональных актеров, и это придаст фильму особую подлинность. Если же говорить о кинематографическом вдохновении, то каждый раз перед съемками своего нового фильма я просматриваю «Иди и смотри» Элема Климова. Это обеспечивает мне вдохновение на весь следующий проект, – рассказал режиссер.

Также в шатре прозвучало мнение, что «Молитва перед рассветом» воспринимается как документальное кино. – Я смотрела, не могла выйти и думала: «Зачем я здесь? Тем, кто вырос в 90-х, это видеть необязательно». Однако в определенный момент появилось ощущение надежды. Фильм мне очень понравился. Я рада, что не ушла и досмотрела его до конца, – поделилась зрительница. Режиссер согласился, что этот фильм, возможно, тяжело смотреть из-за обилия сцен насилия. Однако эта киноработа, по его словам, направлена все же против жестокости. – Когда понимаешь, как устроено насилие, то можешь пробиться к чему-то другому. Для этого ты должен погрузиться в тему и прочувствовать состояние героя, – отметил режиссер. Спросили зрители и про исполнителя главной роли, который так умело воплотил образ Билла Мура. По словам режиссера, это молодой британский актер Джо Коул, ранее зрители могли его видеть в нескольких сериалах, один из которых достаточно известен в мире – «Острые козырьки». Медведев добавил, что исполнитель главной роли стал одной из причин, почему «Молитву перед рассветом» он решил включить в конкурс сахалинского кинофестиваля.