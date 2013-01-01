Поронайск отпраздновал день города массово и зрелищно

Поронайск отпраздновал 148-й день рождения массовым и зрелищным праздником.

Он начался с утра – настроение создавала музыка, льющаяся из городских динамиков. На площади имени Пермякова развернулась торговля, и люди потянулись к центру будущих торжеств.

Под бравурные звуки марша по главной улице райцентра прошли праздничные колонны предприятий и учреждений. Этот парад стал самым массовым и ярким за всю историю городских именин. Детские сады, школы и десятки других коллективов, имеющих поронайскую прописку, удивили зрителей фантазией и творческим подходом. Возглавили шествие юные спортсмены местной ДЮСШ, устроив по ходу показательный боксерский поединок. Огромные гирлянды из воздушных шаров пронесли работники мэрии во главе с мэром Александром Радомским, председателем районного Собрания депутатов Алесандром Урюпиным и гостем праздника Антоном Зайцевым, заместителем главы регионального правительства. Воспитатели детского сада «Кораблик» катились на роликах, а за почтовой машиной ехал на велосипеде знаменитый Печкин.

Веселые Буренка с Быком и танцующая «пачка кефира» Поронайского молокозавода принесли коллективу третье место в конкурсе на лучшую колонну. Второе место заняли нарядные воспитатели и ребятишки детского сада «Морячок». Победителями стала Поронайская коммунальная компания, во главе колонны которой шли ростовые «сантехники», а сам коллектив – внутри сооружения из воздушных шаров и разноцветных лент на каркасе из водопроводных труб.

Кстати, о воде. Хмурое с утра небо не выдержало и все-таки прослезилось сильным дождем. Наверное, от счастья лицезреть столь грандиозный праздник. Но привыкшие к стихийным проявлениям поронайцы просто раскрыли зонтики и продолжили принимать поздравления. - Несмотря на погодные катаклизмы, сегодня у всех нас в душе улыбки, - приветствовал собравшихся мэр Александр Радомский. – День города, в котором хочется жить. Уютное место на берегу залива Терпения, где жили наши родители, где живут наши дети. Живут почти полтора века. И будут жить. Приветственную эстафету от главы района принял Антон Зайцев, который поздравил горожан не только от себя лично, но и от имени губернатора Сахалинской области. - Мы видим, что Поронайск активно развивается, и это не может не радовать. – обратился к поронайцам зампред правительства. - Но отмечу, что позитивные изменения происходят только благодаря вам, вашему ответственному отношению к своему любимому городу, к своим близким. Правительство области гордится вами.

Поздравила земляков депутат регионального парламента Наталья Захарчук, тоже отметившая, что люди – это самое ценное, что есть в Поронайске. Добрые пожелания прозвучали и от мэра соседнего Макаровского городского округа Андрея Красковского. Памятной медалью «70 лет Сахалинской области», учрежденную местным Советом общественности, наградили поронайцев – ровесников островного региона. Антон Зайцев вручил награды Антону Николаевичу Зенкину, Светлане Петровне Лысенко, Надежде Павловне Макаровой, Валентине Семеновне Савиной из Поронайска, Синно Ёсимицу из Гастелло, Николаю Дмитриевичу Ползуненкову из Малиновки. Почетных грамот облдумы из рук Натальи Захарчук удостоились зубной врач Владимир Карташов, председатель региональной общественной организации «Союз нанайцев, уильта и эвенков Сахалина» Галина Тумали и коллектив Восточного базового сетевого района филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго». Благодарственные письма регионального парламента получили бывший начальник поронайского почтамта Людмила Якушева, индивидуальный предприниматель Николай Волк, коллективы детсада «Огонёк» и местного подразделения «Сахалинской ГРЭС».

Над площадью поплыли целые гроздья воздушных шариков, выпущенные после массового и фееричного выступления юных танцоров. Выглянуло, наконец, солнце, и стартовала концертная программа. Местные и приезжие вокалисты, музыканты, плясуны и артисты одаривали поронайцев творческими подарками до самого позднего вечера. Тепло встречали зрители гостей из областного центра – ансамбли «Сахалинские искорки», «Истоки», «Русский терем» корейский «Ханыль», Сахалинский народный хор. Из Вахрушева приехали инструментальный «Гротеск» и вокальная «Ворожея», из Макарова – хореографический ансамбль детской школы искусств. В развлекательную программу также вошли спортивные состязания, конкурсы для детей и взрослых. Популярностью пользовалась интерактивная площадка «Цветочная феерия» с живыми «скульптурами», инсталляциями и стендом для фотосъемки с отверстиями для лица. И конечно, выстроилась целая очередь из желающих запечатлеть себя и родных на память со знаком «Я люблю Поронайск».