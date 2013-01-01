На сахалинском «Крае света» показали главную роль ДиКаприо

Вторую ночь VII Сахалинского фестиваля «Край света» островные киноманы провели с легендой мирового кинематографа Леонардо ДиКаприо.

Кинотеатр под открытым небом в субботу собрал поклонников полуночной тусовки на полуторачасовой документальный фильм от National Geographic «Спасти планету». В нем звезда Голливуда сыграл, по мнению многих специалистов, главную роль своей жизни. Как известно, Леонардо ДиКаприо в 2014 году стал послом мира ООН. И в течение двух лет, в свободное от съемок время, объездил весь мир – от ледяной Гренландии до тропической Суматры. Главный вопрос, который он задает разным спикерам (в их числе трое президентов США и папа римский), – глобальное потепление и его катастрофические последствия для планеты. Тема, заявленная в работе обладателя «Оскара» за «Бухту» Фишера Стивенса, на самом деле гораздо глубже. Да и сама угроза глобального потепления, по мнению ряда серьезных ученых, не настолько угрожает миру. Слава богу, авторы не влезают в научные дебри проблемы, да и говорят об этом немного. Они предпочитают показывать камерой великолепного Антонио Росси красоту нашей Земли, которую постепенно губит «венец творенья» не всегда разумной деятельностью. В результате, картина выходит на проблему ответственности человека за будущее планеты.

При этом фильм не просто из серии географических путешествий, а полноценное художественное полотно. Ошеломляет начало – в полном цвете гениальное полотно Босха «Сад земных наслаждений». Как рассказывает в фильме актер, репродукция триптиха висела над его кроваткой. Благодаря картине еще в детстве он стал понимать, что действия человека могут привести к тяжелым последствиям для всей планеты.