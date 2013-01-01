Сахалин увидел якутское кино: золото и шаманы

Сегодня на сахалинском фестивале «Край света» можно было убедиться в том, что из современного отечественного кинематографа можно выделить якутское кино.

Его характеризует особый колорит, талантливые актеры и интересные сценарии. Зрителям представили ленту «Мой убийца». Это детективная история о том, как молодой красавчик-следователь (его сыграл Вячеслав Лавернов) расследует запутанное убийство молодой девушки. Фильм снят по мотивам повести якутского писателя Егора Неймохова «Случай на озере Сайсары», который основан на реальных событиях. Сюжет картины хитро завернут, актеры великолепно справились с задачей. Однако главной фишкой этой работы можно смело назвать то, как здесь показана сама республика с ее суровыми местными жителями, богатствами и величественной природой.

Финальная погоня и схватка оперативника с главным злодеем происходят в тайге. Когда заканчиваются патроны в пистолете, в ход идет охотничий нож. Показано в кино и одно из главных богатств Якутии – ее неисчерпаемые запасы золота. На то, как в артели моют этот драгметалл, можно смотреть бесконечно.

На «Крае света» картину представила руководитель кинокомпании, продюсер Марьяна Скрыбыкина. Она прилетела к нам буквально со съемочной площадки, где рождается очередная лента. Марьяна рассказала, как зародился феномен якутского кино и поделилась опытом с начинающими кинематографистами, как следует договариваться со спонсорами.

Гостья заметила, что наши регионы чем-то схожи и не только названиями.

– Мы называем себя Саха. В переводе с якутского «Сахалин» означает «якутский сток». И вы, и мы находимся очень далеко от федерального центра, – сказала режиссер.

Представленный на фестивале фильм «Мой убийца» в России получил широкий прокат, лента собрала более 30 разных наград. При этом на съемки картины ее создатели потратили всего 5 млн рублей. Продюсер рассказала и о самой ожидаемой ленте, которая увидит свет уже в следующем году. Это будет фильм ужасов «Глаза ночи». Сценарий его также основан на реальных событиях. В 1977 году в одном якутском поселке при странных обстоятельствах погибла целая семья из 12 человек. Причина их смерти до сих пор не разгадана. – Здесь мы ушли в сторону шаманизма. Фильм будет иметь маркировку «12+». По сути, самое страшное в нем – неизвестность, – сказала Скрыбыкина.