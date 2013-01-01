Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Экология ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин! Ровесники области
Актуальные темы Кинофестиваль «Край света» / Дело Хорошавина / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
28 августа 11:47 / Культура / фестиваль  

«Крылья Сахалина»: трэш, угар и автомобили

26 августа в Корсаковском районе прошел второй, основной день фестиваля «Крылья Сахалина». Корреспондент РИА «Сахалин-Курилы» побывал на главном музыкальном событии года и делится впечатлениями.

Забегая вперед, скажу следующее: к фестивалю «Крылья Сахалина» у меня как у человека, посещавшего его каждый год, сейчас две серьезные претензии. Первая — главное музыкальное событие островов (а может быть, и Дальнего Востока, и всея Руси, как угодно организаторам) постепенно перестает удивлять. Единственное серьезное изменение в этом году — двухдневный формат (про первый день вот тут замечательно написал мой коллега). Но ничего, кроме того, что посетители-ветераны уже видели, на шестой итерации фестиваля не было. Но эта претензия нивелируется тем, что ничего и близкого по уровню организации на Сахалине до сих пор нет.

О втором существенном недостатке я расскажу в конце, а пока о самом ивенте. Второй день «Крыльев» встретил меня непривычным отсутствием пробок. Нет, посетителей меньше не стало, просто часть успешно припарковалась еще в день первый. На входе встречают суровые взгляды полицейских и патрульных. Служителей закона в этом году заметно больше, и это хорошо.

Начинается программа с авиационной части. Сияет свежей краской в голубых небесах старичок АН-2. Ему предстоит сегодня еще не раз подняться и опуститься. Чуть позже из него выскочат с десяток парашютистов, на одном из которых прикреплена камера, транслирующая вид на аэродром «Пушистый» с высоты птичьего полета. Второй винтокрылой машиной станет элегантный итальянец Tecnam Sierra — собственность островного Центра технических видов спорта. На нем уже сейчас учат летать юных сахалинцев, скоро откроется и лётная школа для взрослых. Вообще над аэродромом в день фестиваля взмывали только родные островные железные птицы: ни истребителей, ни вертолетов-гигантов, только вышеупомянутые АН и Tecnam да авроровский Bombardier. Будет еще один вертолет, но об этом позже.

Вслед за летунами — дела приземленные: парад технических видов спорта. Во главе колонны в лакированных ботах вышагивают музыканты военного оркестра. За ними — ряженые аниматоры (и тут же из толпы несколько отчаянно несмешных камедиклабовских острот про наркотики: «О, Сань, мы че курили, почему здесь Микки-Маус?»). Размахивая пушками, тяжелой поступью идут пейнтболисты в полном облачении (в этот же день они сразятся в своем соревновании). Раздается брутальный гул: поднимая пыль, выезжают мотоциклы: визгливые кроссовики, тяжелые чопперы, стремительные лежаки. Дальше тяжелее: на параде — автомобили. Интересные: раритеты, внедорожники о гигантских колесах, экстремально затюнингованные спортивные тачки («Как в «Форсаже»! — радостно кричит ведущий). И неинтересные: Caldina, Crown, Infiniti и автобог знает еще какие местные клубы. Всё со спецэффектами: дымовые шашки, красивые девушки. Завершается автомобильная часть небольшим дрифт-шоу.

Вот и вертолет. Песня из мультфильма навязчиво напоминает: геликоптер здесь не простой, а голубой, и везет он волшебника с пятью сотнями эскимо. Голос организаторов отчаянно уговаривает взрослых к парню с мороженым не лезть, а детей - подходить по очереди. Бесполезно. Знаю, о зомби-фильмах вспоминать неприлично, дети все-таки, но навязанная массовой культурой ассоциация мозг не покидает. Кажется, что бедного клоуна с мороженым сейчас разорвут. Причем взрослые в толпе определенно есть. К счастью, обошлось без происшествий. Разреванных детей, которым мороженое не досталось (или кому отдавили ногу) утешают Фиксики.

По всей длине аэродрома в это время растягиваются десятки людей. Везде есть чем заняться: в одном углу соревнования джиперов, в другом — пейнтбол, в третьем — выставка военной техники. Прямо здесь можно поесть солдатской каши, прямо отсюда (фигурально, конечно) отправиться тянуть солдатскую лямку, записавшись на контрактную службу. Ну и типичные природные забавы: палаточный городок растянулся на километры, повсюду жарят шашлык и играют во все на свете.

Наконец, со сцены раздаются гитарные запилы. Фестиваль у нас еще и музыкальный, так что идем тусоваться у сцены, благо, народу там пока немного и большинство еще (или уже) трезвы.

— Где «Детонатор»?! — подражая киношному Бэтмену, кричит нечесаный парень. Группы Deathonator в этом году нет: парни, кажется, ищут вокалиста. Зато есть «Перекресток», CoverDrom, «Южный остров», «ДримБокс», «Циклон» и другие замечательные ребята. Разорвали толпу аккорды «Марлинов» — команды из Владивостока (чья самая яркая песня была, как ни странно, про Хабаровск). Хабаровчане Starkillers во главе с жутко похожим на актера Дуэйна Джонсона фронтменом, спели про «виски и телок», а лиричные «Блокада сердца» из Благовещенска напомнили гостям, что все песни только о любви.

Концерт «Чайфа» несколько задержался, из-за чего уставшим, но державшимся бодро и профессионально ведущим пришлось выслушать немало нелестных выкриков из толпы («Рыжий, ты пой! Лысый, ты пой» — самое цензурное).

И, наконец, знакомый и неповторимый голос Владимира Шахрина успокаивает толпу. Начинают мужчины, как водится, с новенького, но все хиты будут: и про рок-н-ролл этой ночью группа расскажет, и про бутылку кефира с половинкой батона вспомнит, и про то, что никто не услышит, погрустит.

— Пять! Ноль! Давай!— вопит перебравший пролетарий, наваливаясь на соседа. И да, это та самая вторая претензия. Здесь не виноваты ни организаторы, ни фестиваль, ни сам Господь Бог, но пьяного, бескультурного быдла из года в год меньше не становится. Типичный диалог:

— Женщина, пожалуйста, не курите мне в лицо. Вы в толпе, тут многим неприятно.

— Иди на***, гы!

Или такое:

— Мужики, вы че? На фига вы его поднимаете? (Поднимают нетрезвого приятеля на руки, создавая живую пирамиду. На советских акробатов не похожи).

— Да не, ну че, отрываемся же!

Что печально, по личным наблюдениям, хуже всего себя вела не «та молодая шпана», а люди за тридцать. Видимо, сытых миленниалов все-таки в детстве воспитывали лучше.

Скрасили впечатление красочное фаер-шоу и музыкальный фейерверк. Последний выглядел дорого и красиво, хоть и заставил всплакнуть — после первых залпов сильные пороховые облака норовили осесть прямо на глаза. К счастью, без последствий.

В целом, «Крылья Сахалина-6» однозначно удались и оставили после себя приятное послевкусие. Покидать площадку откровенно не хотелось (многие этого и не сделали, оставшись в палаточном городке). И, наверное, если на седьмом фестивале все будет ровно таким же, его преданные поклонники не обидятся, еще раз отлично проведя время.

Примечание: трансляцию мероприятия проводила телекомпания «ОТВ». Запись появится на нашем сайте в ближайшее время.

Теги  Фестиваль
Автор текста и фото: Сергей Суханов

Сообщить об ошибке

Комментарии


Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

25 августа / Общество / Культура

Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

17 августа / Общество

Права человека

Афиша
31 августа
Фотовыставка Игоря Самарина
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Известный островной краевед и фотограф посвятил экспозицию Году экологии
25 августа
Край света 2017
Октябрь
Комсомолец
Чехов-центр

Расписание фестиваля «Край света»
7 сентября
Оркестр Минобороны РФ и Мари Карне
Октябрь

Они дадут единственный концерт в Южно-Сахалинске

Спецпроекты

25 августа / Просто жизнь: авторская колонка

Любимая Чита

По какой причине некоторые супруги дают прозвища своей второй половинке? Этот вопрос требует серьезного изучения

24 августа / Человек года

Леди директор

Екатерина Гераськина – директор МБОУ СОШ с. Победино. Смирныховский район

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Услуги / Предложения / № 1531
Защита Заёмщика от коллекторов в т. ч. и в суде.
Услуги / Предложения / № 1530
НОВАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ И КРЕДИТОВ!
Для бизнеса / Оборудование / № 1529
1000000 руб.
Электростанции - продажа, запчасти, ремонт.
Для бизнеса / Сотрудничество / № 1528
32000000 руб.
Продам бизнес: Такси + парк машин. До 1000.000 руб прибыли в мес.
Услуги / Предложения / № 1527
Производим и устанавливаем быстровозводимые ангары
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1526
7500 руб.
НА КРАЮ САХАЛИНА / 9 сентября 2017
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1525
3000 руб.
ХРЕБЕТ ЖДАНКО / 3 октября 2017
Электроника / Игры, приставки и программы / № 1524
Ретро приставки. Аксессуары к ним. ТЦ РАЙ
Услуги / Предложения / № 1523
Восстановление волос, полировка, выпрямление
Услуги / Предложения / № 1522
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ МИКРОЗАЙМОВ.

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

На Сахалине в рамках круглого стола обсудили общественный контроль над выборами

Если от яблочников выдвигаются не совсем грамотные кандидаты на начальном уровне, какой уровень работы ждать от них дальше. Это постоянные ошибки и в итоге фина...
читать дальше

Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

А как вы, Пётр, планируете закрыть летний сезон?

Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

Верите ли вы в фатум, Петр Петрович? Кто-то накосорезил с орфографией в книге судеб, а человек прокашляться не может в неосознанке что за напасть?!

Читать все комментарии

Популярное в блогах

14:51 / ГРЭС / тариф / ТЭЦ / Электричество
БЛЕСК И НИЩЕТА МОНОПОЛИСТА Шестая часть
28 августа 14:12 / Сахалин 1
Диагноз сахалинскому обществу - устойчивое состояние депрессии.
21 августа 11:28 / водка / льготы / сельское хозяйство / шахты 3
БЛЕСК И НИЩЕТА МОНОПОЛИСТА Пятая часть

Популярное

25 августа 17:47 / Общество / погода / лето
Лето на Сахалине закончится циклоном
27 августа 11:51 / Общество / паспорт / Госдума
Россия раздаст паспорта родившимся в СССР
28 августа 16:43 / Происшествия / полиция / ГИБДД
Только стрельба остановила сахалинского угонщика
26 августа 16:40 / Общество / фестиваль / музыка
Ливню не удалось испортить первый день «Крыльев Сахалина»
23 августа 15:36 / Происшествия / следком / преступления
На Сахалине будут судить 27-летнего педофила
26 августа 21:40 / Общество / День шахтера / праздник
День шахтера широко отметили в невельском селе Горнозаводск
25 августа 16:33 / Общество / Кинофестиваль «Край света» / актеры   35
Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев

Тэги

Кинофестиваль «Край света» Праздник Кино Следком Концерты Полиция Дети Дороги Фестиваль Благоустройство

Персоны

Опросы

Какое время года на Сахалине лучшее?
  225 (9%)
  45 (2%)
  516 (22%)
  925 (39%)
  221 (9%)
  446 (19%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! Экология Ровесники области RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Сахалинской области. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение
 Согласие на обработку персональных данных

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru