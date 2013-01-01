«Крылья Сахалина»: трэш, угар и автомобили

26 августа в Корсаковском районе прошел второй, основной день фестиваля «Крылья Сахалина». Корреспондент РИА «Сахалин-Курилы» побывал на главном музыкальном событии года и делится впечатлениями.

Забегая вперед, скажу следующее: к фестивалю «Крылья Сахалина» у меня как у человека, посещавшего его каждый год, сейчас две серьезные претензии. Первая — главное музыкальное событие островов (а может быть, и Дальнего Востока, и всея Руси, как угодно организаторам) постепенно перестает удивлять. Единственное серьезное изменение в этом году — двухдневный формат (про первый день вот тут замечательно написал мой коллега). Но ничего, кроме того, что посетители-ветераны уже видели, на шестой итерации фестиваля не было. Но эта претензия нивелируется тем, что ничего и близкого по уровню организации на Сахалине до сих пор нет.

О втором существенном недостатке я расскажу в конце, а пока о самом ивенте. Второй день «Крыльев» встретил меня непривычным отсутствием пробок. Нет, посетителей меньше не стало, просто часть успешно припарковалась еще в день первый. На входе встречают суровые взгляды полицейских и патрульных. Служителей закона в этом году заметно больше, и это хорошо.

Начинается программа с авиационной части. Сияет свежей краской в голубых небесах старичок АН-2. Ему предстоит сегодня еще не раз подняться и опуститься. Чуть позже из него выскочат с десяток парашютистов, на одном из которых прикреплена камера, транслирующая вид на аэродром «Пушистый» с высоты птичьего полета. Второй винтокрылой машиной станет элегантный итальянец Tecnam Sierra — собственность островного Центра технических видов спорта. На нем уже сейчас учат летать юных сахалинцев, скоро откроется и лётная школа для взрослых. Вообще над аэродромом в день фестиваля взмывали только родные островные железные птицы: ни истребителей, ни вертолетов-гигантов, только вышеупомянутые АН и Tecnam да авроровский Bombardier. Будет еще один вертолет, но об этом позже.

Вслед за летунами — дела приземленные: парад технических видов спорта. Во главе колонны в лакированных ботах вышагивают музыканты военного оркестра. За ними — ряженые аниматоры (и тут же из толпы несколько отчаянно несмешных камедиклабовских острот про наркотики: «О, Сань, мы че курили, почему здесь Микки-Маус?»). Размахивая пушками, тяжелой поступью идут пейнтболисты в полном облачении (в этот же день они сразятся в своем соревновании). Раздается брутальный гул: поднимая пыль, выезжают мотоциклы: визгливые кроссовики, тяжелые чопперы, стремительные лежаки. Дальше тяжелее: на параде — автомобили. Интересные: раритеты, внедорожники о гигантских колесах, экстремально затюнингованные спортивные тачки («Как в «Форсаже»! — радостно кричит ведущий). И неинтересные: Caldina, Crown, Infiniti и автобог знает еще какие местные клубы. Всё со спецэффектами: дымовые шашки, красивые девушки. Завершается автомобильная часть небольшим дрифт-шоу.

Вот и вертолет. Песня из мультфильма навязчиво напоминает: геликоптер здесь не простой, а голубой, и везет он волшебника с пятью сотнями эскимо. Голос организаторов отчаянно уговаривает взрослых к парню с мороженым не лезть, а детей - подходить по очереди. Бесполезно. Знаю, о зомби-фильмах вспоминать неприлично, дети все-таки, но навязанная массовой культурой ассоциация мозг не покидает. Кажется, что бедного клоуна с мороженым сейчас разорвут. Причем взрослые в толпе определенно есть. К счастью, обошлось без происшествий. Разреванных детей, которым мороженое не досталось (или кому отдавили ногу) утешают Фиксики.

По всей длине аэродрома в это время растягиваются десятки людей. Везде есть чем заняться: в одном углу соревнования джиперов, в другом — пейнтбол, в третьем — выставка военной техники. Прямо здесь можно поесть солдатской каши, прямо отсюда (фигурально, конечно) отправиться тянуть солдатскую лямку, записавшись на контрактную службу. Ну и типичные природные забавы: палаточный городок растянулся на километры, повсюду жарят шашлык и играют во все на свете.

Наконец, со сцены раздаются гитарные запилы. Фестиваль у нас еще и музыкальный, так что идем тусоваться у сцены, благо, народу там пока немного и большинство еще (или уже) трезвы. — Где «Детонатор»?! — подражая киношному Бэтмену, кричит нечесаный парень. Группы Deathonator в этом году нет: парни, кажется, ищут вокалиста. Зато есть «Перекресток», CoverDrom, «Южный остров», «ДримБокс», «Циклон» и другие замечательные ребята. Разорвали толпу аккорды «Марлинов» — команды из Владивостока (чья самая яркая песня была, как ни странно, про Хабаровск). Хабаровчане Starkillers во главе с жутко похожим на актера Дуэйна Джонсона фронтменом, спели про «виски и телок», а лиричные «Блокада сердца» из Благовещенска напомнили гостям, что все песни только о любви.

Концерт «Чайфа» несколько задержался, из-за чего уставшим, но державшимся бодро и профессионально ведущим пришлось выслушать немало нелестных выкриков из толпы («Рыжий, ты пой! Лысый, ты пой» — самое цензурное). И, наконец, знакомый и неповторимый голос Владимира Шахрина успокаивает толпу. Начинают мужчины, как водится, с новенького, но все хиты будут: и про рок-н-ролл этой ночью группа расскажет, и про бутылку кефира с половинкой батона вспомнит, и про то, что никто не услышит, погрустит. — Пять! Ноль! Давай!— вопит перебравший пролетарий, наваливаясь на соседа. И да, это та самая вторая претензия. Здесь не виноваты ни организаторы, ни фестиваль, ни сам Господь Бог, но пьяного, бескультурного быдла из года в год меньше не становится. Типичный диалог: — Женщина, пожалуйста, не курите мне в лицо. Вы в толпе, тут многим неприятно. — Иди на***, гы! Или такое: — Мужики, вы че? На фига вы его поднимаете? (Поднимают нетрезвого приятеля на руки, создавая живую пирамиду. На советских акробатов не похожи). — Да не, ну че, отрываемся же! Что печально, по личным наблюдениям, хуже всего себя вела не «та молодая шпана», а люди за тридцать. Видимо, сытых миленниалов все-таки в детстве воспитывали лучше. Скрасили впечатление красочное фаер-шоу и музыкальный фейерверк. Последний выглядел дорого и красиво, хоть и заставил всплакнуть — после первых залпов сильные пороховые облака норовили осесть прямо на глаза. К счастью, без последствий. В целом, «Крылья Сахалина-6» однозначно удались и оставили после себя приятное послевкусие. Покидать площадку откровенно не хотелось (многие этого и не сделали, оставшись в палаточном городке). И, наверное, если на седьмом фестивале все будет ровно таким же, его преданные поклонники не обидятся, еще раз отлично проведя время.