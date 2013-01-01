Кошки, люди и пароходы стали темами сахалинских короткометражек

Показ сахалинских короткометражных фильмов на фестивале «Край света» начался с анимационной ленты «Мальчик, который рисовал кошек». Мультфильм, ставший дипломной работой молодого режиссера Ирины Посыпкиной, основан на одноименной японской сказке, больше всего известной по пересказу ирландского япониста Лавкадио Хирна.

Новая анимационная версия старой истории получилась красивой, но не слишком жизнерадостной историей о бедности и одиночестве, хоть и со счастливым финалом. Мультфильм выполнен в необычной технике и имеет свой оригинальный стиль, где скупо нарисованные герои эффектно сочетаются с удивительно проработанными задними планами. Хотя анимация выглядит несколько заторможенной, мультфильм имеет много запоминающихся моментов. История, рассказанная только через визуальный ряд, понятна и без слов, но для лучшего понимания сюжета все же лучше прочесть оригинальную сказку.

А еще мультфильм дает неплохой мастер-класс – как в несколько движений нарисовать кошку.

От сказочного сюжета перешли к вполне реальным историям. Документальный фильм АСТВ «Сыновья» рассказывает о непростых судьбах сахалинских корейцев, насильно привезенных на остров во время японской оккупации. Фильм создан режиссером Марией Павловой, которая так же ответственна за сценарий и операторскую работу. Рассказ Пе Ен Гон и Ким Юн Дык из Быкова и Синегорска дополнен кадрами документальной хроники. Говорили герои фильма в основном о невыносимых условиях, голоде и тяжелой работе, но нашли время упомянуть и о светлых моментах своей жизни, и о коротком возвращении на родину.

«Сыновья» не только показывает типичную картину жизни сахалинских корейцев, но и напоминает современному поколению о том что наш остров не всегда был таким, каким мы его знаем. И то место, которое мы называем домом, был для кого-то и тюрьмой, и чужой негостеприимной землей

Затем пришел черед другой документальной истории, на этот раз куда более веселой.

«Папин пароход» – история об экипаже парохода «Антон Буюклы». Впервые спущенное на воду в 1969 году судно стало для разношерстной команды родным домом, а коллеги по морскому делу – настоящей семьей. И во многом эта заслуга капитана судна Антона Бычкова. Теперь его дочь режиссер Оксана Бычкова, которая практически выросла на папином пароходе, представила документальный фильм о буднях команды.

Эта картина не просто сухой перечень фактов, а забавные душевные истории из жизни команды, разбавленные фотографиями и видеозаписями. История рассказана с большой любовью, и зритель может почувствовать ту теплую семейную атмосферу, что царила на судне. Рассказ людей, снятый в разных местах и в разное время, выглядит как встреча старых друзей, собравшихся за общим столом и вспоминающих счастливые моменты, проведенные вместе.

После показа режиссер осталась поговорить со зрителями. Те высоко оценили картину, многие отметили красоту родного острова на документальных съемках. Одна из зрительниц сказала, что, смотря фильм, вспоминала свою молодость.

Режиссер фильма призналась, что давно думает об игровом фильме, основанном на своем опыте, но пока денег хватило только на документальную ленту.