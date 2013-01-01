Выставка стальных гигантов развернулась в Углегорске в День шахтера

Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом.

На крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском - уже в третий раз организовали шоу карьерной техники. Огромные машины виртуозно играли в футбол, разрывали наполненные водой бочки. А в ковше самого большого экскаватора даже обустроили жилую комнату с диваном, журнальным столиком и вазой.

- Для нас это самый необычный День шахтера. Такую внушительную технику видим впервые, хоть и живем в угледобывающем районе. Ощущения непередаваемые, - признались супруги Евгений и Раиса Марьины, которые несколько минут погостили в гигантском ковше.

В этом году выставка стальных машин приняла вдвое больше посетителей – 1100. Желающих сюда доставляли бесплатно автобусами и угощали на месте мороженым. В первую очередь приглашали людей, которые не связаны с угольной отраслью, сообщил технический директор разреза Станислав Вегнер. Наибольший интерес техника вызвала у детей – они буквально облепили многотонные грузовики и бульдозеры. Сотрудники компании охотно рассказывали о характеристиках современных машин - следить за обстановкой в них помогают камеры, а большинство манипуляций осуществляется при помощи джойстиков.

- В этом году разрезу исполнилось 30 лет. В юбилейный год мы постарались не просто организовать выставку техники, а показать ее возможности в динамике. К примеру, в жизни сложно увидеть, как экскаватор играет в футбол или как мощная гидравлика поднимает колеса весом с джип, - отметил Вегнер. – Ко всему прочему, организовали на карьере массовое действо. На земле краской нарисовали большими буквами «СУР» (Солнцевский угольный разрез). Вставших в контуры посетителей фотографировал дрон. Изображения, которые получились, можно будет скачать на сайте Восточной горнорудной компании. О подобной технике, говорят местные ветераны-горняки, раньше приходилось только мечтать. Два Василия – Самченко и Коган - на двоих отдали любимой профессии более полувека. Работали в одной бригаде. Уголь добывали в шахте практически вручную. - Технологии нашей молодости и нынешнего времени – это небо и земля. Мы в свое время не работали, а пахали. Более 1 тысячи тонн в сутки угля когда-то считалось рекордом добычи. А сегодня при помощи современных машин из-под земли извлекается в сотни раз больше. Разрезы активно перевооружаются. Все это внушает оптимизм – у нашего района есть будущее, - сообщил Василий Коган.

- Мы видим развитие, - согласился с коллегой Василий Самченко. - Ну и, конечно, горняки всегда умели праздновать. Очень рады, что традиция больших горняцких праздников в последние годы возобновилась. Спасибо организаторам за яркое мероприятие, которое в этом году собрало тысячи наших жителей. Главным местом для праздника стала центральная площадь Шахтерска. Наполненная десятками конкурсов и соревнований программа длилась здесь несколько часов. Наибольшее внимание зрителей приковал чемпионат по поеданию шахтёрских тормозков. Посетителей угощали бесплатной армейской кашей и сладкой ватой. В угольную тематику погружали фотозоны и конкурс детских рисунков. Детей развлекали огромные трансформеры, взрослых – приглашенная телезвезда комик Дмитрий Романов и множество творческих коллективов из Москвы, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Настоящий фурор вызвало выступление коллектива барабанщиков «Васильев Грув». Вместе с ними ритмы отбивала вся площадь – всем желающим предварительно раздали более 1 тысячи надувных барабанных палочек.

В адрес горняков по случаю Дня шахтера прозвучало немало поздравлений. К ним присоединился и губернатор области Олег Кожемяко. - Углегорский район встречает праздник с высокими производственными показателями. В этом году здесь будет добыто 5,5 млн тонн черного золота - на 2 млн тонн больше, чем ежегодно извлекалось в советские годы. А в последующем объемы добычи вырастут до 10 млн тонн. Хорошие перспективы есть у Солнцевского и Бошняковского разрезов, - подчеркнул он. По словам главы региона, областные власти будут содействовать в их разработке. Реализация проектов даст району новые рабочие места и налоги. Это позволит продолжить программы по благоустройству населенных пунктов, ремонту дорог, строительству жилья, социальных и спортивных объектов. Кожемяко пожелал Углегорскому району, лидеру горняцкого дела, дальнейших успехов. А его жителям – крепкого здоровья и семейного благополучия! Он особо отметил заслуги горняков-ветеранов, которые заложили прочный фундамент для развития угольной отрасли Сахалина. Завершился праздник в Шахтерске красочным салютом, сообщает пресс-служба губернатора.