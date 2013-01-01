Поронайск присоединился к всероссийской акции «Ночь кино»

Сеансы под открытым небом стартовали вечером 27 августа на площадке перед кинотеатром «Мир».

Основное мероприятие предварила киновикторина, победители которой получили не только бесплатные билеты. Призами стали и приглашения на встречу с известными российскими актерами, которые приехали на сахалинский фестиваль «Край света».