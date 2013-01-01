Поронайск присоединился к всероссийской акции «Ночь кино»
Поронайск присоединился к всероссийской акции «Ночь кино»
Сеансы под открытым небом стартовали вечером 27 августа на площадке перед кинотеатром «Мир».
Основное мероприятие предварила киновикторина, победители которой получили не только бесплатные билеты. Призами стали и приглашения на встречу с известными российскими актерами, которые приехали на сахалинский фестиваль «Край света».
Первыми зрителями открытого бесплатного кино стали юные поронайцы. Акция началась с полнометражного мультфильма «Снежная королева-3». Позже детей на лавочках сменили взрослые, вниманию которых представили картины «Кухня. Последняя битва», «28 панфиловцев» и «Время первых».
В планах руководствао кинотеатра - проводить бесплатные вечерние сеансы каждую субботу.
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