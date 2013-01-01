Южносахалинцев приглашают бесплатно проверить здоровье

Масштабная медицинская акция пройдет 2 сентября в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина в Южно-Сахалинске.

Акция «Сохрани свое здоровье», приуроченная к 135-летию областного центра, начнется в 10:00 на площадке бывшего картодрома.

Все желающие, независимо от возраста, смогут бесплатно пройти обследование. Для них будут работать:

- передвижные мобильные комплексы, в которых можно будет сдать анализ крови на холестерин, сахар, измерить давление, проконсультироваться с терапевтом;

- передвижная флюорографическая установка;

- центры здоровья (два для взрослых от Центра медицинской профилактики и областного врачебно-физкультурного диспансера, один детский от детской городской поликлиники), в которых можно пройти тестирование по выявлению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, определить насыщение гемоглобина кислородом и содержание веществ табачного дыма в организме, измерить внутриглазное давление, проконсультироваться с терапевтом;

- площадка областного Центра по борьбе со СПИД, на которой можно пройти анонимное предварительное тестирование на СПИД (при наличии паспорта).

Информационные площадки с раздачей буклетов и консультацией специалистов также организуют областной наркодиспансер, сети аптек «Фармация» и «Панацея».

Организаторы - Городская дума, министерство здравоохранения Сахалинской области, мэрия - постарались привлечь к акции как можно больше специалистов из разных областей медицины, чтобы у сахалинцев была возможность в одном месте без предварительной записи проверить свое здоровье. Для сдачи большинства анализов не потребуются даже документы. А в качестве сладкого и полезного угощения всем желающим предложат гематоген.

Акция продлится до 13:00, сообщает пресс-служба Гордумы.