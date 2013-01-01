Мощных и мягких «Заложников» Резо Гигинеишвили показали на сахалинском «Крае света»

Драму Резо Гигинеишвили «Заложники» 27 августа показали на VII Сахалинском международном кинофестивале «Край света». Фильм участвует в основном конкурсе кинофорума.

Картина совместного производства России, Грузии и Польши основана на реальных событиях, произошедших в 1983 году в советской Грузии. Несколько образованных и далеко не бедных молодых людей решаются угнать самолет, чтобы навсегда покинуть Советский Союз. В результате в и без того хлипкий план побега вмешиваются непредвиденные обстоятельства, гибнут люди, а угонщиков приговаривают к высшей мере наказания. Эта история – часть генетического кода грузинского народа, в которой до сих пор не поставлена точка.

Сюжет

Кинофестиваль «Край света» Испорченное блокбастерами сознание весь фильм заставляло ожидать взрывов, криков, бешеного накала. И, когда угонщики садятся в самолет, кажется, вот-вот начнется: тысяча планов летящих пуль и искаженных ужасом лиц заложников, неуправляемый самолет и разгерметизация кабины как минимум. Но нет, в фильме этого нет, эти мальчишки начинают просто беспорядочно палить по членам экипажа, которые оказывают сопротивление, гибнут сами, убивают людей. Почему они не высказывают требований развернуть самолет, почему не кричат, как те грабители в масках, не укладывают всех лицом в пол? Потому что они всего лишь дети с абсолютно идиотским планом, который, естественно, не сработал. Все нелепо, именно так, как, должно быть, бывает в жизни. Уже после показа в шатре вопросов и ответов Резо Гигинеишвили сказал, что хотел показать иррациональное движение к свободе. Ведь эти ребята даже сформулировать для себя не могли, чего конкретно они хотят, что для них свобода. На тот момент – выехать из невыездной страны. В картине рефреном звучит вопрос: и чего им не хватало? - Никто не пытается оправдать или романтизировать этот поступок. Мы хотели обратиться в прошлое, чтобы понять, откуда происходят наши страхи, - добавил режиссер.

Кстати, явных мотивов такого поступка он в кино не допустил, предпочитая не делить мир на черное и белое. - Показывать очевидные плакатные вещи, чтобы кого-то обвинить, показывать, как ужасен был Советский Союз, нехорошо. Самое главное для нас было – сконцентрироваться на психологизме героев, - отметил Гигинеишвили. Действительно, в том, как выглядит советская действительность в этом фильме, нет ничего такого, отчего бы хотелось угнать самолет, чтобы сбежать в другую страну. Никаких ужасов советского режима, никакой нищеты и безысходности. В общем, довольно честное изображение обстановки. На просмотр пришел и гость фестиваля - писатель, актер и режиссер Евгений Гришковец. Он отметил, что в этом кино жалко всех. – Здесь нет ни одного негодяя, который бы впрямую повлиял на умы этих молодых людей. Если бы был, то это было бы плохо и прямолинейно. Я посмотрел фильм про невероятную хрупкость человеческой жизни, - поделился Гришковец.