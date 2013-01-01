Более 120 человек эвакуировали при пожаре в Шахтёрске

28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании в Шахтёрске.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в селе загорелся многоквартирный дом на ул. Мира. Прибывшие через две минуты пожарные обнаружили, что горит более 500 кв. м крыши пятиэтажного здания. Руководитель тушения пожара принял решение о немедленной эвакуации находившихся в доме людей.

Тем, кто не мог покинуть дом самостоятельно, выйти в безопасную зону помогали пожарные и полицейские. Всего из дома был выведен 121 человек, погибших и пострадавших нет. По повышенному номеру вызова к месту были направлены шесть пожарных расчётов. Действия пожарных были сосредоточены на защите жилых помещений от огня. Чтобы предотвратить попадание в опасную зону посторонних, сотрудники полиции выставили оцепление.

Тушение пожара осложнялось распространением огня по вентиляционным коммуникациям из пластика, из-за чего были повреждены санузлы в некоторых квартирах. Тем не менее пожарным удалось предотвратить распространение огня на квартиры, расположенные на верхних этажах. Другим источником опасности стали пластиковые окна – горящий материал капал вниз и создавал угрозу возгорания подвальных помещений. Однако пожарные своевременно устранили и эту опасность.

Пожар был локализован в 02:50, а в 09:40 ликвидирован. В тушении были задействованы 24 человека и 6 единиц техники Углегорского пожарно-спасательного гарнизона. Для жильцов пострадавшего от пожара дома администрация муниципального образования в школе №2 Шахтёрска развернула пункт временного размещения на 150 человек. Однако на данный момент все разместились у знакомых и родственников. Площадь пожара, которая была на момент вызова (открытым пламенем горело более половины кровли), говорит о позднем обнаружении и, как следствие, запоздалом сообщении о пожаре. Что именно послужило причиной возникновения пожара, предстоит установить экспертам. На месте уже работают прибывшие из Южно-Сахалинска специалисты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники управления надзорной деятельности регионального управления МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.