«Шепот звезд» на «Горном воздухе» услышали более тысячи сахалинцев

Атмосферный вечер «Шепот звезд» на средней площадке СТК «Горный воздух» посетили более тысячи сахалинцев и гостей острова.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», зрители приняли участие в танцевальных мастер-классах и кружились в вальсе под живую музыку.

Вечерний «Горный воздух» впервые принимал посетителей в столь поздний час. Спортивно-туристический комплекс работал до полуночи. Участники «Шепота звезд» стали приходить на среднюю площадку за полчаса до начала. С собой они принесли раскладные стулья, теплые одеяла и горячий чай. Впрочем, напитки и закуски организаторы подготовили на любой вкус. Изюминкой вечера стали горячие испанские мелодии фламенко и сальсы, а также томного блюза и танго.

- Вечер для друзей, партнеров. Именно для сахалинских звездочек. Это не просто концерт, а именно танцевальный атмосферный вечер. Люди могут друг с другом пообщаться, посмотреть на любимый город сверху, влюбиться в него. Может быть, звезды что-нибудь нашепчут хорошее, - поделилась начальник отдела продаж СТК Наталья Пахолкова.

Сергей Баронин приехал в Южно-Сахалинск из Владивостока. Узнав о предстоящем мероприятии, решил тоже принять участие. Праздник оставил приятное впечатление. - Я по работе много езжу по городам России, посещал Корею, Японию. У меня много друзей катается на горных лыжах именно там. Но мне кажется, не надо туда ездить, нужно отдыхать здесь, - поделился Сергей. – А вечер получился замечательным, по-домашнему уютным и душевным. «Шепот звезд» показал, что такой формат праздника сахалинцы восприняли на ура. Организаторы планируют сделать его традиционным.