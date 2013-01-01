В уикенд в ДТП погибли пятеро сахалинцев и 26 травмированы

С аварии с человеческими жертвами начался уикенд на Сахалине.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в первом ДТП 25 августа погибла 60-летняя пассажирка иномарки. На 9-м км дороги Охотское – Мальково 53-летняя женщина не справилась с управлением Маzdа МРV и примерно в 19:30 опрокинула автомобиль на проезжей части. Жертва от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В этот же день примерно в 23:15 в Южно-Сахалинске под колесами иномарки погиб 31-летний велосипедист. За рулем Honda Capa был 24-летний водитель. Он сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении транспорта. Молодой мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады врачей.

Следующее трагическое ДТП случилось в Корсаковском районе. 26 августа примерно в 14:45 на 19-м км дороги Лиственничное – Охотское 23-летний водитель Toyota Corolla AXIO решил обогнать Toyota Succeed, однако неверно выбрал боковой интервал и врезался в нее. Последняя иномарка вылетела на встречку и столкнулась с Ssаng Yоng Rоdius. В этой аварии жертвой стала 83-летняя пассажирка Toyota Succeed. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Трое водителей и остальные пассажиры отделались травмами различной степени тяжести.

Поздним вечером этого же дня на этой же трассе произошла еще одна авария с летальным исходом. Примерно в 20:30 на 6-м км участка дороги вылетела в кювет Toyota Corolla: 28-летний водитель не справился с управлением. 32-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи по дороге в медицинское учреждение. Водитель и двое пассажиров отделались травмами.

В субботу в Тымовском районе ДТП унесло жизнь водителя Toyota Land Cruiser. Примерно в 16:50 на 560-м км автодороги Южно-Сахалинск – Оха 41-летняя женщина не справилась с управлением и опрокинула внедорожник на проезжей части. Она скончалась до приезда медиков. Двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По всем фактам ДТП полиция занимается выяснением обстоятельств и причин аварии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.