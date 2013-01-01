В Вахрушеве отметили двойной праздник

В последнее воскресенье августа вахрушевцы традиционно отмечают двойное торжество – именины поселка и День шахтера. В этом году даты особые – 70 лет Вахрушеву, столько же – Сахалинской области и самому горняцкому празднику.

Как обычно, местом народных гуляний стала площадка перед местным Домом культуры. 57 лет он именовался «Шахтером», однако в начале 2000-х неожиданно стал «Рассветом». В апреле нынешнего года по инициативе местных жителей и общественного совета района центру культурно-массовых мероприятий вернули старое доброе имя, и сегодня на его фасаде красуется новая табличка. Это оправданно – практически каждая вахрушевская семья имеет отношение к нелегкому шахтерскому производству.

Именитых и заслуженных сельчан оказалось столько, что главная церемония торжественной части – награждение – длилась около часа. Грамоты, благодарности и подарки им вручали председатель поронайского Собрания депутатов Александр Урюпин и руководитель теруправления Дамир Кутушев. На сцену поднимались Александр Морозов, Александр Коц оглы, Валентин Валуев, Виктор Севрюков, Пак Ен Хун, Ким Дон Юн, Евгений Борисов, Галина Пискунова, Ирина Останина и многие, многие другие.

Почетные грамоты администрации Поронайского городского округа получили и ведущие мероприятия - известный сахалинской вокалист Антон Гончаров и худрук теперь уже ДК «Шахтер» Елена Исаева. Среди отмеченных тружеников культурной нивы - автор-исполнитель Ольга Белова и директор ДК Илона Ильина. Гость праздника, член общественного совета района Виктория Кривошеева зачитала приветственные слова от имени губернатора Олега Кожемяко. Глава региона поздравил вахрушевцев и с Днем поселка, и с 295-летием со дня начала угледобычи на территории области. Жители шахтерского поселка, по его словам, заложили фундамент угольной отрасли Сахалина. Четверо ровесников поселка и региона за многолетний добросовестный труд получили из рук Виктории Кривошеевой медаль «К 70-летию Сахалинской области», учрежденную общественным советом. Это Валерий Евстратиков, Пак Рян Хун, Борис Маясов и Анатолий Грибов.