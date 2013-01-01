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28 августа 13:51 / Культура / Кинофестиваль «Край света» / кино  

Сахалинцы попали в «Сеть» Ким Ки Дука

Сахалинцы 27 августа познакомились с очередным конкурсным фильмом кинофестиваля «Край света».

В этот раз им представили картину «Сеть» режиссёра Кима Ки Дука. В 2016 году мэтр южнокорейского кино, создатель таких шедевров, как «Весна, лето, осень, зима и ещё раз весна», «Натянутая тетива», «Пьета», обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля снял великолепную драму о трагической судьбе «маленького человека», невольно ставшего жертвой конфликта двух стран на Корейском полуострове.

Сюжет


Кинофестиваль «Край света»

- Это фильм о трагедии разделённого народа Северной и Южной Кореи, - представил картину программный директор «Края света» Алексей Медведев. - Думаю, сахалинским корейцам, которые тоже в своё время были разлучены со своими семьями, эта трагедия близка. Да и нам с вами, поскольку это очень важная общечеловеческая тема.

Медведев с сожалением отметил, что автор фильма приехать не смог, поскольку он человек сложный, не всегда публичный и не любит присутствовать на кинофестивалях. Вместо него на остров прибыл продюсер картины Ким Сун Мо, который ответил на все волнующие вопросы после показа.

- Я рад сегодня быть с вами. Как вы знаете, Корея единственная страна, которая разделена на две части. «Сеть», в частности, - драма об отношениях между севером и югом. На долю главного героя выпало испытать на себе давление сразу двух сторон, - сказал Ким Сун Мо.

Фильм был великолепен во всём. Завораживающая и глубокая игра актёров не оставляла внимание зрителя ни на миг. Порой создавалось ощущение, что смотришь документальное кино. Великолепная операторская работа поражала динамичностью. Почти два часа показа (113 минут) пролетели незаметно.

В основе сюжета - история простого рыбака Чуль-ву, большую часть жизни занимавшегося ловлей на границе Северной и Южной Кореи. Однажды его сеть застряла в моторе лодки, и ветхое судно течением унесло за границу другого государства. Несмотря на то, что главный герой хорошо плавал, он не мог бросить единственную лодку, на которой добывал пропитание для семьи.

Оказавшись в другой стране, вернее сказать, в другом мире, «свободном мире», как считают жители Южной Кореи, Чуль-ву оказался в сложной ситуации. Спецслужбы обвинили его в шпионаже и буквально выбивали из него показания. Но это было ещё не самым страшным. Герою не позволяли вернуться на родину, где у него остались жена и маленькая дочь. «Свободная страна» не хотела отпускать его обратно в режим «кровавой диктатуры». Рыбак и сам понимал, что на родине его ждёт преследование, но семья для него была важнее пыток. Поначалу, чтобы избежать обвинений в измене родине, Чуль-ву ходит по городу с закрытыми глазами, чтобы, не дай бог, не узреть чего-то, чего ему видеть не положено.

В итоге рыбаку удаётся вернуться в Северную Корею, где сталкивается с новыми допросами и обвинениями, доходящими порой до абсурда.

Примечательно, что режиссер не встал на чью-либо сторону в сложных отношениях двух государств, показав жесткий режим северян и социальные проблемы южан. Герою был чужд современный мир, он не понимал, почему эту страну считают свободной, когда здесь столько проблем.

В начале картины очевидно, что название дала рыболовная сеть, опутавшая двигатель и послужившая причиной злоключений главного героя. Но ближе к середине просмотра становится понятно, что автор вложил в картину куда более глубокий смысл. Так, в одной из сцен Чуль-ву, понимая, что уже никогда не вернётся домой, произносит: «Видимо, я слишком много наловил рыбы в своей жизни. А теперь и сам попался. Когда рыба попадает в сеть, она уже не может из неё выбраться».

Рассказывать об этом шедевре кинематографа можно бесконечно. Но сохраним интригу для потенциального зрителя.

Под конец фильма зал взорвался аплодисментами. У некоторых, может, даже и у многих, на глазах были слёзы.

В шатре для обсуждения продюсер Ким Сун Мо рассказал, что фильм в Южной Корее презентовали в конце прошлого года.

- Когда я его смотрел на родине, не испытывал особых чувств. А сейчас по-настоящему впечатлён, меня охватили новые эмоции, - подчеркнул продюсер.

По его словам, съемки были непростыми. Фильм был снят всего за две недели. Бюджет был очень маленьким – всего 200 тыс. долларов.

Ким Ки Дук сам был оператором. Самым сложным было снимать территорию Северной Кореи. Поскольку дело было в феврале и река замерзла, приходилось искать места, где не было льда.

- Мы старались максимально передать сегодняшнюю обстановку на границе с Северной Кореей, - подчеркнул Ким Сун-мо.

История героя частично основана на реальных событиях. По словам Ким Сун-мо, в Южной Корее живут перебежчики из Северной. Но режиссёр, работая над картиной, с ними не контактировал, основывался на имеющихся сведениях. А вот случай с депортацией северянина на родину и пытками действительно был. Он и был взят за основу фильма.

Одна женщина предположила, что идея фильма намного шире противостояния между Северной и Южной Кореей.

- У меня сложилось ощущение, что это тема беспомощности «маленького человека» перед любой системой. Так ли это? – поинтересовалась она.

- Да, действительно, он человек «маленький», но с сильной волей. Тем не менее он беспомощен перед системой. Вы правы, это и хотел донести автор, - ответил продюсер.

- А как картину встретили в Корее? – спросил программный директор фестиваля.

- Как и здесь, на Сахалине. На печальных моментах корейцы плакали. Но иногда в зале слышался смех – точно так же, как сегодня, - отметил Ким Сун-мо.

Позже, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Сахалин-Курилы», он подчеркнул, что у режиссёра не было цели сделать отдельные сцены фильма смешными, однако у зрителей они вызвали улыбку.

- Это сделано не специально. Хотя, когда мы сняли картину и начали её монтировать, и сами смеялись над некоторыми сценами. Вообще, вместе с Ким Ки Дуком мы сняли уже четыре фильма. Я заметил, что он любит вставлять в серьёзное кино смешные моменты, понимая, что они нужны. Но на съёмках он всегда серьёзен, - добавил Ким Сун-мо.

Он признался, что и сам промелькнул в кадре, сыграв в эпизоде северокорейского конвоира.

- Поскольку бюджет был невелик, в сцены, где нет разговорной речи, привлекались работники со съёмочной площадки. Так, дочь другого перебежчика сыграла не актриса, а наша сотрудница. В сцене, где главному герою показывают обращение его близких, роль друга также сыграл специалист другого профиля - он был сильно похож на северного корейца, - рассказал Ким Сун-мо.

- А вы можете по внешности отличить северного корейца от южного? – спросил Медведев.

- Исполняя роль конвоира, я был очень полным, и режиссёр сомневался, буду ли я похож на северного корейца, - ответил продюсер.

В шатре присутствовали иностранцы. Один из них задал вопрос, последовала ли какая-либо реакция на фильм со стороны Северной Кореи. Ким Сун-мо ответил, что особой реакции не было, поскольку, скорее всего, там это кино посмотреть не смогли.

А вот жительницу Южной Кореи интересовал другой, более детальный вопрос.

- Когда главный герой попадает к спецслужбам, его полностью переодевают. После идет сцена в душе, где он сидит спиной к камере абсолютно голый. Но когда возвращается на родину, снимает с себя всё до трусов. Есть ли в этом какой-то смысл? Почему он не снял трусы? – полюбопытствовала женщина.

Продюсер поблагодарил за это очень верное замечание и пояснил, что в реале герой должен был раздеться полностью. Но тогда лента могла не выйти в прокат или режиссёра заставили бы эту сцену вырезать.

- Все мы очень сожалели, что не смогли сделать так, как хотелось, - посетовал Ким Сун-мо.

Медведев поблагодарил продюсера за шикарный фильм и пожелал, чтобы когда-нибудь его увидели и в Северной Корее.

Теги  Кинофестиваль «Край света» Кино
Автор текста и фото: Иван Балов

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