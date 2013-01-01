Древний обряд оленеводов провели на севере Сахалина

В минувшие выходные на побережье залива Чайво в Ногликском районе прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, немало силы и ловкости потребовали традиционные состязания и игры. В завершение праздника выступили национальные коллективы Сахалина и приглашенные артисты. Венцом торжества стали гонки на оленях.

Традиционно «Курэй» проходит в начале осени. Испокон веков представители коренных народов Севера Сахалина уйльта и эвенки устраивали веселое торжество, чтобы отвести злых духов и умилостивить добрых. Первым на подобном празднике совершается ритуал очищения «чичипкан», чтобы каждый предстал перед верховным божеством эвенков Сэвэки с чистой душой и без злых мыслей. Право провести его было предоставлено обрядовой группе во главе с носителем эвенкийской культуры и языка из Республики Саха (Якутия) Валентином Исаковым.

При помощи дыма можжевельника, который для эвенков считается священным, гость провел обряд очищения, затем участники прошли через расщепленное дерево. По преданию, после этого Сэвэки отнесется к людям с благосклонностью и одарит их своей благодатью и благоволением. Во время обряда «хулгани» все желающие повязали ленточки и загадали желание, а впервые оказавшиеся на празднике прошли через обряд «еллувка». Старейшина мажет лицо пришедшего сажей и таким образом представляет его родовому огню. После этого люди становятся полноправными членами рода.

Гостей и участников праздника приветствовали мэр Ногликского района Сергей Балакан, зампред регионального правительства Анатолий Макоедов, идейный вдохновитель и главный организатор праздника Галина Макарова, вице-президент «Эксон Нефтегаз Лимитед» Маргарита Цой и представитель компании «Сахалин Энерджи» Лина Жамьянова. Украшением праздника стали яркие номера национальных коллективов. Перед гостями выступили ансамбли «Сороде» и «Дорима» из села Вал, хореографический ансамбль «Ари ла миф» из Ноглик и гости из Якутии – ансамбль «Эннэкээн», певица Маргарита Кириллова и республиканский театр коренных малочисленных народов Севера.

После концерта представители народов померились силами в северном многоборье, приняли участие в состязаниях на силу и ловкость. Главным зрелищем праздника стали гонки на оленях. Любое торжество не обходится без угощения. Хозяева земли пригласили всех желающих отведать национальные угощения – блюда из рыбы и ягоды, из мяса и птицы. Накануне праздника в районном центре досуга пгт Ноглики в рамках празднования прошел спектакль Николая Курилова «О чем поешь в ночи, Белая Волчица…» на юкагирском языке с синхронным переводом. Его представил театр из Якутии.

Организаторами праздника выступили администрация Ногликского района, территориально-соседская община коренного малочисленного народа ороки (уильта) «Юктэ» («Родник») и территориально-общественное самоуправление Вала при поддержке регионального минкульта и областного центра народного творчества. Генеральным спонсором выступила компания «Эксон Нефтегаз Лимитед». Также помощь в организации праздника оказала компания «Сахалин Энерджи» в рамках программы «План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области».