Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РЖД

Размещение выпуска биржевых облигаций «РЖД» серии 001Р-04R в рамках программы биржевых облигаций №4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года успешно завершилось 17 августа этого года.

По информации пресс-службы Россельхозбанка, объем размещенного выпуска облигаций составил 15 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 15 лет. По выпуску предусмотрена оферта через восемь лет с даты начала размещения.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 11 августа 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,30-8,50% годовых. Далее ориентир был сужен до 8,30-8,40% годовых с последующим снижением до 8,25-8,30% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,25% годовых. На участие в первичном размещении облигаций было подано около 30 заявок от инвесторов с суммарным спросом свыше 28 млрд руб. В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы, что подтверждает привлекательность выпуска.

Организаторами выпуска облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-04R выступили АО «Россельхозбанк» и АО «Сбербанк КИБ».