В Южно-Сахалинске за сутки с дорог убирают 30 тонн мусора

Каждую ночь завод строительных материалов им. Федотова, который занимается поддержанием чистоты на дорогах Южно-Сахалинска, выпускает на улицы до 40 единиц техники.

Предприятие охватывает влажной уборкой более 100 км дорог трех категорий. Работа ведется по технологии, основанной на нормативах, регламентирующих последовательность уборки улично-дорожной сети от пыли, грязи и мусора. Основной объем выполняется в вечернее и ночное время, когда на дорогах снижается интенсивность движения транспорта.

- Техника работает звеньями. В 21:00 на дороги выходят вакуумные пылесосы, которые убирают крупный мусор и вдоль бордюров. В 22:00 из автопарка выпускают поливомоечные машины. Они начинают влажную уборку: струей воды прибивают мусор и пыль от осевой к прилотковой части дороги. За ними идут тракторы, оснащенные щетками, чтобы подбить смытую грязь и мусор к обочине. Ближе к утру, когда проезжая часть подсохнет, его уберут пылесосы, - рассказал мастер участка механизированной уборки Евгений Брусилов.

Периодичность уборки зависит от категории дороги. Так, центральную часть города моют шесть дней в неделю, второй категории - 12 раз в месяц и третьей - 10 раз. - За смену привожу в порядок четыре улицы, - рассказывает водитель поливомоечной машины Валерий Загинаев. - Как правило, каждую прохожу два раза, но все зависит от дороги. Если рядом стройка, то и три раза приходится мыть. Районам, в которых ведутся строительные работы, уделяется особое внимание. Например, на ул. Горького, Комсомольской в районе «Аралии», Больничной проезжую часть моют и днем, и ночью.

Для уборки используется обычная вода, а перед крупными городскими мероприятиями на центральных улицах - шампунь для дорог. Этот специальный состав хорошо удаляет въевшуюся в асфальт и в разметку грязь и автомобильное масло. Специалисты отмечают, что эффект от уборки хороший, но, к сожалению, держится он недолго. Если выехать в город в семь часов утра, то видно, что дороги чистые. Но уже после 08:00, когда горожане массово выезжают из дворов, начинается активный вынос грязи и пыли. Поэтому приходится выпускать технику и в дневное время.

- Днем работать, конечно, сложновато. Зачастую возникают конфликты с водителями, которым мы, например, мешаем проехать или припарковаться, - поделился водитель дорожного пылесоса Валерий Азюма. - Можем, конечно, и пыль поднять, если вдруг система пылеподавления не справится. Но, с другой стороны, без нашей работы никак. Пылесос мощный, и я за смену собираю килограммы окурков и бутылок, которые эти же водители без зазрения совести выбрасывают из окон автомобилей. В особом режиме проходит уборка в дождливую погоду. Тогда появляется большое количество грязи, поэтому работать необходимо. Кроме того, грязь размокает и ее трудно убирать. В зависимости от интенсивности осадков техника работает либо с поливом, либо в режиме щеток без полива сгоняет грязь в ливневую канализацию или к обочинам, чтобы ее не разносили колеса автомобилей. При сильном дожде задача техники - освободить решетки люка ливневой канализации от листвы, веток и мусора, чтобы вода быстрее уходила с проезжей части.

Работу техники и качество уборки отслеживает дежурный мастер. Он на автомобиле объезжает участки и контролирует нахождение машин на линии через систему GPS. Система позволяет отследить скоростной режим техники и понять, какую именно функцию она сейчас выполняет: полив, режим щеток или направляется на заправку водой. В среднем ПУМ расходует весь объем воды примерно до обеда. Аналогичный расход у поливомоечных машин. Так что, отмечают специалисты, если мимо вас идет пылесос с поднятыми щетками или поливомоечная машина без струи воды, то они движутся в автопарк. Круглогодично завод строительных материалов им. Федотова обслуживает 238 км асфальтированных и грунтовых дорог городского округа. Зимой предприятие проводит расчистку и вывоз снега, обработку противогололедной смесью. В летний период — это уборка улиц, работы по текущему содержанию и ремонту проезжих частей. Автопарк предприятия насчитывает более 150 единиц техники.