Часть улиц Южно-Сахалинска перекроют 28 и 30 августа

28 и 30 августа будут закрыты несколько улиц Южно-Сахалинска.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», ограничение вызвано проведением репетиции парада, посвященного 72-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов.

28 августа с 19:00 до 23:00 и 30 августа с 08:30 до 12:00 будут перекрыты ул. Горького (от ул. Емельянова до Компроспекта), переулок Алтайский (от ул. Венской до ул. Горького), Коммунистический проспект (от ул. Горького до проспекта Мира). По обеим сторонам указанных улиц на время проведения мероприятия будет запрещена остановка транспортных средств.

Кроме того, с 17:00 30 августа до 10:00 3 сентября в рамках подготовки к параду вводятся ограничения для движения по восточной части площади Победы, информирует пресс-служба мэрии .