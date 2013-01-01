На побережье Кунашира обнаружена водоросль-змея

Необычную водоросль, найденную на тихоокеанском побережье Кунашира, недалеко от Южно-Курильска, принесли для определения в заповедник «Курильский» местные жители.

Водоросль выглядела как гладкий шестиметровый канат, похожий на змею с круглой головой. Сотрудники научного отдела заповедника определили находку. Это оказалась водоросль рода нереоцистис, включающего один вид – нереоцистис Лютке (Nereocestis luetkeana) из класса бурых водорослей, к которым относятся хорошо известные курильчанам ламинария (морская капуста), саргассумы (морской виноград), фукус и другие.

Нереоцистис - второе по величине подводное растение, достигает в длину около 50 метров, встречаются и почти стометровые экземпляры. У него длинный тонкий ствол, который постепенно расширяется кверху и несет на конце пузырь диаметром 12-20 см, на верхней части которого растут две короткие ветвящиеся веточки с узкими пластинами («листьями») на концах. Длина пластин - 3-9 м. Таких пластин на слоевище бывает 24-40, и на них образуются спорангии. Слоевище прикрепляется к грунту ризоидами, которые образуют конус диаметром до 30 см.

Несмотря на гигантские размеры, слоевища у нереоцистиса однолетние. Они появляются в феврале - марте, спороносят в ноябре и исчезают (отрываются от грунта) в декабре–январе. Крайне редко единичные спороносящие экземпляры встречаются до апреля. Каждый год новые растения укореняются среди камней и ракушек, вытягиваются в длину на 30-50 метров и выбрасывают в воду до пяти триллионов спор, после чего погибают. Во время «цветения» от такого огромного количества микроскопических семян, вода становится мутноватой и приобретает белый оттенок. От этого и произошло еще одно название нереоцистиса – «молочная водоросль».

Растет нереоцистис на глубинах до 20 м, при этом верхняя часть ствола с пузырем плавает у поверхности. Часто водоросли образуют настолько густые заросли, что через них невозможно пробраться на небольшом судне. Интересен нереоцистис еще и тем, что его просто обожают морские ежи и некоторые другие беспозвоночные. Почему – ученые не могут выяснить. В зарослях нереоцистиса обычно встречаются другие виды намного более нежных и питательных водорослей. Однако ежи игнорируют их, поедая малопитательный нереоцистис в огромных количествах.

Самое интересное, что нереоцистис произрастает у тихоокеанского побережья Северной Америки от острова Уналашка до Калифорнии. Свободно плавающие слоевища можно встретить у Алеутских островов. В России эту водоросль находили в выбросах на Командорских островах. Дрейфующие образцы были встречены у острова Шумшу, южнее на Курилах она не регистрировалась. По словам очевидцев, эту водоросль местные жители уже видели на Кунашире, но данный случай - первая официально зарегистрированная находка, сообщает пресс-служба заповедника.