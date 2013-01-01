Артисты театра и кино порадовали сахалинцев своим творчеством

В минувшие выходные на Сахалине начались гастроли известных российских артистов театра и кино, посвященные 70-летию образования области.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», островная публика во время творческих встреч смогла насладиться выступлениями Сергея Барышева, Натальи Громушкиной, Сергея Колесникова и Эдуарда Шульжевского.

26 августа артисты вышли на сцену КДЦ «Океан» в Корсакове, а на следующий день выступили в Центральном доме культуры Холмска и в ГДК «Родина» в областной столице.

Гости из Москвы радовали зрителей интересными рассказами об актерской жизни, описывали свои впечатления от поездки на Сахалин и даже делились чем-то сокровенным, гармонично дополняя все это замечательными музыкальными номерами.

Актер Сергей Барышев, известный широкому кругу по роли майора Винокурова в сериале «Тайны следствия», сочиняет и исполняет песни: скоро выйдет в свет его третий авторский диск. Артист исполнил для зрителей свои новые произведения «Оставь меня в покое», «Словно птицы», «Театр теней» и «Донбасс». Актриса, продюсер, певица и педагог Наталья Громушкина начала свой выход на сцену с фееричной арии «Жизнь – это кабаре» из легендарного мюзикла Джона Кандера. Затем порадовала публику песней из репертуара Анны Герман «Сады цветут», а завершила выступление саундтреком «О, Рио, Рио!» из фильма «12 стульев».

Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников под гитару исполнил несколько песен, любимых разными поколениями, в том числе «Когда весна придет, не знаю» из фильма «Весна на Заречной улице», дворовую песню неизвестного автора «Голуби», «Кавалергардов» Исаака Шварца на слова Булата Окуджавы, композиции на знаменитые стихотворения Геннадия Шпаликова «Друзей теряют только раз» и «На меня надвигается». Актер, певец и автор песен, обладатель премии «Золотой граммофон» Эдуард Шульжевский зажег зал шлягером «По имени Настя». Затем исполнил и другие эстрадные песни из своего репертуара: «Он и она» и «Мой город». А завершил концерт великолепным исполнением партий из известнейших мюзиклов «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». - Много раз был на Сахалине, он стал уже как родной! – поделился впечатлениями после выступлений Сергей Колесников. – Замечательный остров с прекрасными людьми! Сергея Барышева восхитили местная природа и замечательные искренние люди. – На Сахалине я впервые, надеюсь еще не раз сюда вернуться, - отметил актер. - На каждом выступлении чувствуется очень теплое отношение зрителей, – сказал Эдуард Шульжевский, – они получают истинное удовольствие, мы стараемся дарить им хорошее настроение и сами подпитываемся от них энергией. - Публика просто волшебная! – отметила Наталья Громушкина. – Нам очень приятно выступать перед сахалинскими зрителями.

На остров мне раньше уже доводилось приезжать. Очень приятно, что ваш край с годами хорошеет! Напомним, что гастроли артистов продолжатся. 28 августа они выступят в поронайском КДЦ «Мир», 29 августа – в смирныховском Центре досуга, 30 августа – в долинском ККЗ «Россия», 31 августа – в невельском РДК им. Г. И. Невелького. Вход для всех зрителей на творческие встречи бесплатный.