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28 августа 15:35 / Культура / Кинофестиваль «Край света» / кино  

Сахалинцы критикам «Края света»: Спасибо, что не побили

Три фильма, созданные сахалинскими кинематографистами, показали 27 августа в рамках кинофестиваля «Край света». После просмотра состоялось обсуждение, которое, пожалуй, оказалось интереснее, чем сам просмотр.

Кинотеатр «Комсомолец» в Южно-Сахалинске едва вместил всех желающих быть свидетелями того, что и на Сахалине снимать кино умеют. Из-за ажиотажа на входе пришлось даже задержать начало. Вскоре всех рассадили, кого-то попросили сдвинуться, кто-то разместился прямо на лесенке, и действо понеслось.

Сюжет


Кинофестиваль «Край света»

Пересказывать содержание картин – дело неблагодарное. Тем более что одну из них уже показали на открытии фестиваля, об остальных сахалинцы так или иначе слышали. Итак, коротенечко.

«В объятиях моря» Дмитрия Моисеева - лента о трех друзьях, один из которых, Васька, превратился в лосося. Зритель в шоке, герои картины - нет. Наоборот, в конце короткометражки друзья спокойно сварганили из Васьки уху и съели под плеск волн. Сахалин, кораблики, развалины, пиво в пластике – все как полагается. Эволюция мысли от «да ладно…» до «ох, как умно» преследует до утра понедельника.

«В ледовом плену» Дмитрия Ковалева - по сути, слайд-фильм из фотографий с операции по спасению касатки Вилли. За кадром – голос режиссера, который практически дублирует то, что зритель видит на экране. Сахалинцы очень горды этой историей. О мужестве людей, руками-ногами-баграми растолкавшими лед к чистой воде, написали все-все федеральные информационные агентства и даже одна французская газета.

Блокбастером назван третий сахалинский фильм – «Колыбель для лосося» Александра Зарчикова. Это, в отличие от предыдущих двух лент, полный метр, 90 минут, правда, только рабочая версия. Документально-игровой фильм рассказал о проблеме исчезновения лосося, поводом послужила история одной семьи. Папа ушел от мамы, сын-школьник немного забраконьерил, отец в воспитательных целях повез его по лососевому пути от моря до рыбьей колыбели - устьев речушек. Две недели путешествия изменили, кажется, всех. Папа вернулся, сын осознал, а зритель проникся и возненавидел многих. Рыбопромышленников, нефтяников, браконьеров…

После просмотра, собственно, и началось самое интересное. Почти стрессовая ситуация добавила градуса в зал, остывший было от монотонно прекрасных кадров природы. На бортике сцены уселись создатели сахалинского кино. Прямо напротив в креслах первого ряда - российские критики, которые в ежедневном формате ворчат даже на фильмы дель Торо и Спилберга. Работа такая. Однако и для критиков, по их собственному признанию, положение так себе. Они не привыкли глядеть глаза в глаза тем, кого критикуют. А тут - на расстоянии вытянутой руки…

Модератор правильно расставил акценты с самого начала. Мол, лестных отзывов у вас будет пруд пруди. Местные обычно нахваливают свое, родное, узнаваемое. А здесь - сторонний взгляд. К тому же профессиональный, после дель Торо… Поэтому, поехали!

Пожалуй, все сошлись в том, что «В объятиях моря» есть все, что требуется настоящему кино. А главное - то самое волшебство, что присуще киноискусству. «В ледовом плену» понравилось, прежде всего, историей. Однако некоторые восприняли ленту как советскую передовицу о свершениях – без интриги, без проникновения в душу, человечью или китовую…Были ожидания подвига – получили подвиг. А, может, он именно для этого и снят?

«Колыбель для лосося» убаюкала и часть критиков. Кто-то не понял жанра. «Будто автор не хотел делать скучное публицистическое кино и решил придать ему форму художественную», - пояснили позицию. А кто-то воспринял ленту как новостной сюжет или газетную статью. Егор Москвитин (журнал «Огонек») поблагодарил сахалинских кинематографистов за труд и заметил: все три фильма – о людях хороших. Это странно, ведь на западе России обычно снимают кино о людях плохих.

Вывалиться из кинематографического языка позволила реплика зрительницы, педагога, микрофон у которой оказался каким-то чудом.

- Я хочу спросить у создателя фильма «Колыбель для лосося». На кого он рассчитан? Может, сделать из этого кино два? Один для школьников в рамках предмета «краеведение». Другой для взрослых. И побольше бы живописных сцен природы… И еще что хотела сказать. Курите вы, Александр, в кадре много. Все, главное, вокруг вкалывают, и рыбаки, и надзор… А он стоит и курит… - заставила улыбнуться зал педагог.

Антон Долин не стал обращаться к авторам с нотациями. Обратил внимание лишь на одну вещь: у всех фильмов неудачные названия.

- Их трудно запомнить и можно все друг с другом перепутать. В каждом есть яркие идеи, стержни, и обидно, что фасада – названия достойного - нет, - отметил он.

Долин напомнил, что показ состоялся в День российского кино. Однако сам себя и укорил за мысль, будто сахалинские фильмы в привычные патриотические рамки не вписываются. Кино, к которому мы все привыкли, - московское, санкт-петербургское. Оно как бы прописывает нашу жизнь. На самом деле именно «как бы». А страна у нас просто гигантская. Быть патриотом в ней нормальному человеку очень проблематично. И Калининград, и Сахалин – тоже Россия. Где найти единые для всех символы веры?

- Я, к примеру, патриот даже не Москвы, а своего района. И считаю, это прекрасно, волшебно, что такое причудливое место, как остров, обладает собственным кинематографом. Со своим взглядом, чувствительностью. Миром, в котором вода, суша, морские животные, люди живут в очень странном симбиозе. Любят друг друга, убивают, выживают вместе. Мы, приезжая сюда, видим все это взглядом туриста. Но кино позволяет в это погрузиться. И за эту возможность огромное спасибо, - поблагодарил сахалинцев ведущий российский кинокритик, которого, к слову, даже побаивались.

В ответном слове островные режиссеры были немногословны.

- Спасибо, что не побили, - прокомментировал автор самого волшебного кино «В объятиях океана». И все сошлись во мнении: фестивальной недели крайне мало, чтобы чему-то научиться, пусть и под профессиональным взором строгих российских оценщиков своего творчества.

Тут, как водится, порадовал всех генеральный продюсер «Края света» Алексей Агранович. Он сообщил, что брошенный кинофестивалем камешек в воду обязательно даст круги. И их надо поддерживать.

- Рад сообщить, что сейчас всесторонне поддержали идею создания сахалинского кинофонда. Одной из главных задач станет распределение грантов на кинопроизводство. Будет выделяться ежегодная сумма, которую поделят на 10-12 частей. Мы со своей стороны хотим создать две кинематографические группы. Одна из них будет экспертной, в нее войдут и сахалинцы. Группа займется отбором работ, которые будут удостоены грантов, - пояснил он.

Вторая группа станет кураторской. В нее войдут профессионалы в кино, которые смогут помогать кинематографистам на всех стадиях производства. Чаще советом, но иногда и делом. Конечно, если будет такая потребность.

Возможно, уже в следующем году на фестивале будет представлено еще большее количество островных кинолент. Запрос на их появление высказали и зрители, и критики. Первые хотят кино про узнаваемое. Вторые – удивительной и уникальной сахалинской причудливости. И, чтобы не спугнуть ее создание в будущем, рецензировали осторожно, почти любя.

- Если бы мы знали, как снимать кино про Сахалин, мы бы сняли его сами, - заметил напоследок один из тех, кто пролетел 10 тысяч километров. Возможно, для того, чтобы именно эту единственную фразу услышали островные режиссеры.

Теги  Лосось Кинофестиваль «Край света» Кино
Автор текста и фото: Светлана Коцубинская

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