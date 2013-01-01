Сахалинцы критикам «Края света»: Спасибо, что не побили

Три фильма, созданные сахалинскими кинематографистами, показали 27 августа в рамках кинофестиваля «Край света». После просмотра состоялось обсуждение, которое, пожалуй, оказалось интереснее, чем сам просмотр.

Кинотеатр «Комсомолец» в Южно-Сахалинске едва вместил всех желающих быть свидетелями того, что и на Сахалине снимать кино умеют. Из-за ажиотажа на входе пришлось даже задержать начало. Вскоре всех рассадили, кого-то попросили сдвинуться, кто-то разместился прямо на лесенке, и действо понеслось.

Пересказывать содержание картин – дело неблагодарное. Тем более что одну из них уже показали на открытии фестиваля, об остальных сахалинцы так или иначе слышали. Итак, коротенечко.

«В объятиях моря» Дмитрия Моисеева - лента о трех друзьях, один из которых, Васька, превратился в лосося. Зритель в шоке, герои картины - нет. Наоборот, в конце короткометражки друзья спокойно сварганили из Васьки уху и съели под плеск волн. Сахалин, кораблики, развалины, пиво в пластике – все как полагается. Эволюция мысли от «да ладно…» до «ох, как умно» преследует до утра понедельника.

«В ледовом плену» Дмитрия Ковалева - по сути, слайд-фильм из фотографий с операции по спасению касатки Вилли. За кадром – голос режиссера, который практически дублирует то, что зритель видит на экране. Сахалинцы очень горды этой историей. О мужестве людей, руками-ногами-баграми растолкавшими лед к чистой воде, написали все-все федеральные информационные агентства и даже одна французская газета.

Блокбастером назван третий сахалинский фильм – «Колыбель для лосося» Александра Зарчикова. Это, в отличие от предыдущих двух лент, полный метр, 90 минут, правда, только рабочая версия. Документально-игровой фильм рассказал о проблеме исчезновения лосося, поводом послужила история одной семьи. Папа ушел от мамы, сын-школьник немного забраконьерил, отец в воспитательных целях повез его по лососевому пути от моря до рыбьей колыбели - устьев речушек. Две недели путешествия изменили, кажется, всех. Папа вернулся, сын осознал, а зритель проникся и возненавидел многих. Рыбопромышленников, нефтяников, браконьеров…

После просмотра, собственно, и началось самое интересное. Почти стрессовая ситуация добавила градуса в зал, остывший было от монотонно прекрасных кадров природы. На бортике сцены уселись создатели сахалинского кино. Прямо напротив в креслах первого ряда - российские критики, которые в ежедневном формате ворчат даже на фильмы дель Торо и Спилберга. Работа такая. Однако и для критиков, по их собственному признанию, положение так себе. Они не привыкли глядеть глаза в глаза тем, кого критикуют. А тут - на расстоянии вытянутой руки…

Модератор правильно расставил акценты с самого начала. Мол, лестных отзывов у вас будет пруд пруди. Местные обычно нахваливают свое, родное, узнаваемое. А здесь - сторонний взгляд. К тому же профессиональный, после дель Торо… Поэтому, поехали!

Пожалуй, все сошлись в том, что «В объятиях моря» есть все, что требуется настоящему кино. А главное - то самое волшебство, что присуще киноискусству. «В ледовом плену» понравилось, прежде всего, историей. Однако некоторые восприняли ленту как советскую передовицу о свершениях – без интриги, без проникновения в душу, человечью или китовую…Были ожидания подвига – получили подвиг. А, может, он именно для этого и снят?