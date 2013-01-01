Полиция накрыла на Сахалине поклонников «крокодила»

Полиция накрыла в Южно-Сахалинске притон для изготовления и потребления наркотиков.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», ранее из оперативного источника сыщикам поступила информация о том, что в одной из квартир дома на проспекте Мира регулярно собираются подозрительные личности. Правоохранители установили, что 33-летний ранее судимый и нигде не работающий житель областного центра предоставляет свою жилплощадь для изготовления и употребления запрещенных к обороту веществ. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий данный факт был задокументирован полицией, а хозяин задержан.

На момент проведения операции в квартире, помимо хозяина, находилось еще несколько человек. На кухне и в комнате валялись шприцы, ампулы, а также предметы и приспособления, предназначенные для приготовления наркотических средств кустарным способом. Проведенная в дальнейшем экспертиза показала, что здесь употребляли дезоморфин, который на сленге называют «крокодилом». Зелье способно разрушить организм человека за короткое время. Кстати, организатор притона уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Теперь в его биографии будет еще одно уголовное дело за организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание по данной статье грозит лишением свободы до 4 лет, информирует пресс-служба регионального управления МВД России.