Сахалинские школьники будут изучать астрономию
С нового учебного года в расписании сахалинских старшеклассников появится астрономия.
Об этом сообщила министр образования области Наталья Мурашова на традиционном августовском педагогическом совещании 28 августа.
ЕГЭ по астрономии школьники сдавать не будут. Но планируется провести всероссийские проверочные работы по этому предмету, а также включить астрономические задачи в ЕГЭ по физике.
– Мы закупили учебники по астрономии. А в Институте развития образования Сахалинской области запланированы курсы повышения квалификации для учителей, – отметила Мурашова.
В августовском педсовете поучаствовали около 450 специалистов. Основной круг вопросов касался профессионального роста учителей.
До 2022 года на островах построят 15 новых образовательных объектов. Уже в этом году начали возводить школу в Долинске. Осенью приступят к строительству школы в селе Тунгор Охинского района
– Средний возраст педагога в островном регионе – 55 лет. Опыт – это важно, но, чтобы отрасль развивалась, необходим приток свежих идей и новых сил. Мы разработали целый комплекс мер поддержки молодых специалистов, – сказал губернатор области Олег Кожемяко.
Подъемные для педагогов с высшим образованием сегодня составляют 286 тысяч рублей в городе и 357 тысяч рублей – в сельской местности. Молодые учителя также получают надбавку в размере 40% оклада. В некоторых районах педагогам компенсируют плату за съем квартиры или предоставляют арендное жилье с правом последующего выкупа.
Глава региона отметил еще одно важное новшество наступающего учебного года – школы будут финансироваться из регионального бюджета, а не муниципального, как раньше. Сахалинская область вошла в число 16 пилотных регионов, где будут опробовать такую систему. Реформа улучшит администрирование финансовых средств и позволит создать единое образовательное пространство.
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