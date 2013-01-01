Сахалинские школьники будут изучать астрономию

С нового учебного года в расписании сахалинских старшеклассников появится астрономия.

Об этом сообщила министр образования области Наталья Мурашова на традиционном августовском педагогическом совещании 28 августа.

ЕГЭ по астрономии школьники сдавать не будут. Но планируется провести всероссийские проверочные работы по этому предмету, а также включить астрономические задачи в ЕГЭ по физике.

– Мы закупили учебники по астрономии. А в Институте развития образования Сахалинской области запланированы курсы повышения квалификации для учителей, – отметила Мурашова.

В августовском педсовете поучаствовали около 450 специалистов. Основной круг вопросов касался профессионального роста учителей.

До 2022 года на островах построят 15 новых образовательных объектов. Уже в этом году начали возводить школу в Долинске. Осенью приступят к строительству школы в селе Тунгор Охинского района