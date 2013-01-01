Сахалинские пожарные ликвидируют последствия наводнения в Приморье

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», 30 сотрудников поисково-спасательного отряда им. Полякова направили в село Кравцовка, а 20 пожарных – в село Барабаш.

На сегодняшний день пожарные продолжают устранять последствия наводнения: оказывают адресную помощь населению, проводят восстановительные работы, расчищают завалы. Кроме того, они убирают мусор, ил, засыпают размывы гравием, выравнивают грунт.

- Аварийно-восстановительные работы в селе Барабаш постепенно близятся к завершению. Всего наши пожарные уложили около 30 кубометров гравия, разровняли 25 кубических метров грунта. Также они убрали уже более 160 кубометров мусора, отремонтировали 125 метров заборов, – рассказал старший аэромобильной группировки области Вадим Булатов.

На сегодняшний день в Приморском крае работают сотрудники МЧС России из Хабаровского края, Сахалинской, Амурской, и Магаданской областей, а также из Еврейской автономной области. Общее число ликвидаторов последствий циклона от МЧС и других структур составляет 4 тыс. человек, информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.