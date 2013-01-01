В ракурсе перемен

Мы продолжаем рассказывать об истории островного региона, прослеживая взаимосвязь между делами минувших и сегодняшних дней. В год 70-летия Сахалинской области мы предлагаем вниманию читателей архивные фото и документы о событиях, произошедших десятилетия назад, и дополняем их современной информацией по той же теме

Взгляд Фридлянда

Как ни парадоксально звучит, но чем больше проходит времени, тем меньше замечаем мы произошедшие изменения. К окружающему быстро привыкаешь, и уже кажется, что так было всегда. Однако за 70 лет сахалинские города изменились до неузнаваемости, и свидетельством тому – архивные фотографии. Особый интерес представляют снимки, сделанные с высоты птичьего полета. Они достаточно редкие, поскольку в советское время гражданская аэрофотосъемка, особенно в пограничной зоне, в корне не приветствовалась. Однако отдельным фотографам удавалось добиваться на нее разрешения. Одним из них был Семен Фридлянд, заведующий отделом фотографии журнала «Огонек». Он много разъезжал по стране, и оставил огромный архив уникальных фотографий о жизни СССР, который сейчас хранится в оцифрованном виде в США в университете Денвера. В середине 50-х годов (идет спор – был то 1954 год или все-таки 1955-й) он побывал и на наших островах. И сумел организовать вертолет. Вот только одна фотография Фридлянда. Перед нами будущая площадь Ленина областного центра, фонтаны и беседки привокзального сквера… Тогда ничего этого еще не было. Южный представлял собой смесь частных домишек, производств и учреждений, плавно перетекающих друг к другу без каких-либо зеленых зон. Здесь даже трудно понять, что это действительно будущая площадь и сквер. Ориентирами могут служить улица Сталина, переименованная в 1961 году в Коммунистический проспект, упирающаяся в небольшую привокзальную площадь, и старый вокзал. Впрочем, вокзал японской постройки служил островитянам еще долго, а новый, теперь всем привычный, был возведен только в 1978 году.

Площадь Ленина середины 1950-х.

Стертые адреса

Еще одним ориентиром может стать построенная в 1954 году гостиница «Южно-Сахалинская», называемая сейчас «Монерон». Ее облик был не совсем, таким как сегодня, – украшающий здание шпиль появился только после реконструкции в 1959 году. А вверх по улице Сталина стояло здание Сахалинрыбпрома, построенное в 1950 году. Сейчас там расположены различные учреждения, а несколько лет назад находился и печально известный «Тихоокеанский Внешторгбанк». Вообще это здание имеет интересную историю. Например, именно с его крыльца в октябре 1956 года Никита Хрущев произнес перед горожанами знаменитую речь о необходимости отмены северных льгот… А вот здания японского почтамта уже нет. После войны в нем размещались контора связи и обком партии. Но в апреле 1955 года почтамт сгорел. Пожары тогда вообще были бичом деревянного Южно-Сахалинска. На снимке пустырь огорожен забором. В 1960 году на оставшемся крепком и монолитном бетонном японском фундаменте был построен Дом связи, действующий до сих пор. А там, где сейчас находиться площадь Ленина, где ставятся елки и горки, располагался бывший японский завод сакэ – после войны кинотеатр «Совкино». Его адрес – улица Ленина, 226. Сейчас такого нет. Адрес Дома связи – Ленина, 220, а здания на другой стороне площади, где размещается банк ВТБ – Ленина, 230. Кинотеатр «Совкино» существовал до 1965 года, когда горисполком остановил эксплуатацию здания в связи с аварийным техническим состоянием. Обратим внимание на многочисленные трубы. Отопление было исключительно местное. Тому же кинотеатру ежегодно требовалось 720 тонн угля и 100 кубометров дров. Что же касается памятника Ленину, то, он, безусловно, тогда уже был. Но не здесь. В 1951 году привезенную из Александровска-Сахалинскского скульптуру установили на Театральной площади, где располагался драмтеатр (район нынешней областной библиотеки). В 1957 году его заменили новым памятником, изготовленным московским комбинатом художественного фонда. Известный нам памятник Ильичу появился на своем привычном месте только в 1970 году, а прежний передали в Долинск.

Площадь Ленина конца 1960-х.

Начало современности

Следующий снимок с примерно того же ракурса сделан еще одним известным фотографом Григорием Соколовым, чья коллекция находится в Государственном историческом архиве Сахалинской области. Более известны его фронтовые фотографии, ведь он в качестве фотографа принимал непосредственное участие в боевых действиях по освобождению Южного Сахалина. Но Соколов долгое время работал и фотокорром «Советского Сахалина», поэтому в архиве много иных его исторических снимков того времени. В августе 1968 года он «пробил» вертолет, разрешение на съемку и сделал множество панорам областного центра. В 60-е годы уже начиналась застройка Черемушек и центра города. В 1964 году в откорректированном проекте планировки города была обозначена необходимость строительства новой площади на улице Ленина и реконструкции привокзальной площади. Как видим, новая площадь уже появилась. Построены здания Дома Связи и управления железной дороги, а также горисполкома. Ранее здание горисполкома японской постройки находилось на этом же месте (Ленина, 173), только ближе к улице. И, как водится, сгорело – в 1961 году. И вот оно стоит, а к нему началась пристройка крыла, выходящего на Компроспект. Обратим внимание: на фото трубы ТЭЦ еще не дымят, ее строительство еще даже не началось (первый энергоблок запущен только в 1976 году), а, значит, нет и централизованного теплоснабжения. Город отапливается локальными котельными. На снимке август, поэтому воздух чист. Лишь вдали коптит котельная комбината кожаной и резиновой обуви, работающая на технологический процесс. Можно было представить, что тогда творилось зимой. Правда, автомобилей было очень мало – даже дорожная разметка, как видим, не особо требовалась… Ну а самый первый снимок сделан с квадрокоптера – целая серия подобных фотографий размещена на сайте городского управления культуры. Прекрасно видно, как все поменялось в этом месте за эти годы. И это, безусловно, касается практически всех городов области, современный облик которых начал формироваться только в 1970-е годы.