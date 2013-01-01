Первый фестиваль островной кухни: поедание устриц на скорость и кофе по-сахалински

Первый фестиваль сахалинской кухни «Вкус на высоте» готовится стать главным гастрономическим событием на островах. 10 сентября гостей спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» с 13:00 будут развлекать поеданием устриц на скорость и эксклюзивными блюдами.

Праздник живота с приставкой «гурмэ» пройдет сразу на двух площадках «Горного воздуха». На средней состоится так называемый завтрак на траве с вином и видом на Сусунайскую долину. Здесь же ведущие шефы лучших сахалинских ресторанов проведут мастер-классы и представят публике эксклюзивные блюда, которые готовят специально к фестивалю.

Фуд-зона верхней площадки будет ориентирована в большей степени на молодежь. Здесь организуют барбекю-пати с сахалинским пивом и дискотекой. Работать эта площадка будет с 16:00 до 00:00.

Свое участие уже подтвердили 14 ресторанов и кафе города. Одна из кофеен специально к фестивалю разрабатывает два рецепта кофе по-сахалински.

Наталья Хапочкина

Организаторы ждут 3 тысячи гостей. Столпотворения и очередей за едой, по их словам, не будет. – Наша цель – не накормить людей, а показать им сахалинскую кухню. Поэтому бесплатной еды не будет, но она будет очень доступной, - отметила директор фестиваля Наталья Хапочкина. И подъемы до средней и верхней площадок СТК будут платными – 100 и 50 рублей соответственно. Тем не менее фестивальное пространство обещает быть демократичным, организаторы призывают гостей брать с собой пледы и раскладные стулья.

Наталья Осипова

- Идея создания гастрономического фестиваля на Сахалине витала давно. На самом деле гастрономический туризм здесь уже развивается, но фестиваль, мы надеемся, станет апогеем, - сказала руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Осипова. Продюсером фестиваля выступил сахалинец, который уже 12 лет живет в Москве, Сергей Шумилов. – Сахалинская кухня есть, и она прекрасна. Наша задача – рассказать об этом как можно большему количеству людей в мире. Как только я уехал в Москву, я начал скучать, в первую очередь, по папоротнику. Это стопроцентный эндемик. Нигде в мире его не ел, - поделился Шумилов.

Сергей Шумилов