Первый фестиваль островной кухни: поедание устриц на скорость и кофе по-сахалински
Первый фестиваль сахалинской кухни «Вкус на высоте» готовится стать главным гастрономическим событием на островах. 10 сентября гостей спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» с 13:00 будут развлекать поеданием устриц на скорость и эксклюзивными блюдами.
Праздник живота с приставкой «гурмэ» пройдет сразу на двух площадках «Горного воздуха». На средней состоится так называемый завтрак на траве с вином и видом на Сусунайскую долину. Здесь же ведущие шефы лучших сахалинских ресторанов проведут мастер-классы и представят публике эксклюзивные блюда, которые готовят специально к фестивалю.
Фуд-зона верхней площадки будет ориентирована в большей степени на молодежь. Здесь организуют барбекю-пати с сахалинским пивом и дискотекой. Работать эта площадка будет с 16:00 до 00:00.
Свое участие уже подтвердили 14 ресторанов и кафе города. Одна из кофеен специально к фестивалю разрабатывает два рецепта кофе по-сахалински.
Организаторы ждут 3 тысячи гостей. Столпотворения и очередей за едой, по их словам, не будет.
– Наша цель – не накормить людей, а показать им сахалинскую кухню. Поэтому бесплатной еды не будет, но она будет очень доступной, - отметила директор фестиваля Наталья Хапочкина.
И подъемы до средней и верхней площадок СТК будут платными – 100 и 50 рублей соответственно. Тем не менее фестивальное пространство обещает быть демократичным, организаторы призывают гостей брать с собой пледы и раскладные стулья.
- Идея создания гастрономического фестиваля на Сахалине витала давно. На самом деле гастрономический туризм здесь уже развивается, но фестиваль, мы надеемся, станет апогеем, - сказала руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Осипова.
Продюсером фестиваля выступил сахалинец, который уже 12 лет живет в Москве, Сергей Шумилов.
– Сахалинская кухня есть, и она прекрасна. Наша задача – рассказать об этом как можно большему количеству людей в мире. Как только я уехал в Москву, я начал скучать, в первую очередь, по папоротнику. Это стопроцентный эндемик. Нигде в мире его не ел, - поделился Шумилов.
Он рассказал, что в результате исследования удалось выяснить, что очень многие люди хотят приехать на Сахалин, но не могут до конца сформулировать, ради чего. Организаторы фестиваля хотят, чтобы одной из веских причин для приезда туристов на остров стала еда.
- Мы начинаем формулировать понятие «сахалинская кухня». По итогам фестиваля издадим каталог с лучшими местными блюдами и каждый год будем его переиздавать, - отметила Хапочкина.
Кстати, на фестиваль приедет команда программы «Двойные стандарты» телеканала НТВ, которая будет сравнивать Сахалин с французской Бретанью (регион на северо-западе страны).
Что касается кухни коренных малочисленных народов Севера Сахалина, в этом году ее на фестивале не будет.
– Все-таки она – на любителя, и у нас нет ни одного ресторана, который бы специализировался на этом. Но в следующем году кухня эта точно будет присутствовать в программе, но в каком виде, пока непонятно, - сказал Шумилов.
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